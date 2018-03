De topman begrijpt zijn financiële man niet meer

Er werd zwaar geschut ingezet, maar Jan Kees de Jager is niet snel van zijn stuk te brengen. De staatssecretaris (Financiën, CDA) was naar het Amsterdamse Dauphine gekomen om over het meest besproken onderwerp op verjaardagfeestjes te praten: belastingen. Het werkterrein bij uitstek van De Jager, die sinds zijn aantreden als verantwoordelijke voor de Belastingdienst alleen nog maar probleemdossiers te maken kreeg.

De klachten van de experts over het belastingstelsel waren aanzienlijk. De organisatoren van het druk bezochte debat – Het Financieele Dagblad, BNR Nieuwsradio en Nova – hadden enkele zwaargewichten op de eerste rij gezet: oud-staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend, hoogleraar en fiscalist Willem Stevens en belastingspecialist Cees Jorissen van accountant Deloitte.

„De regelgeving rondom de vennootschapsbelasting is zo ingewikkeld”, stelde Jorissen vast, dat een topbestuurder van een bedrijf er geen wijs meer uit wordt en hij zijn financiële directeur niet eens meer begrijpt. Dat is volgens hem de reden waarom buitenlandse bedrijven Nederland mijden.

„En welke maatregelen gaat de staatssecretaris nemen om te voorkomen dat investeerders bedrijven leegroven?”, informeerde een bezoeker bij De Jager. Ook dat vraagt om aanpassing van de vennootschapsbelasting.

Is het zo moeilijk het fiscale vestigingsklimaat te vereenvoudigen, wilde de presentator weten. „Nee hoor”, zei Stevens. „Kijk maar naar het buitenland.” Maar de politiek moet volgens hem wel een fundamentele keus maken welk soort bedrijven Nederland graag wil binnenhalen. „Internationale hoofdkantoren”, als het aan fiscalist Stevens ligt.

De staatssecretaris, eenzaam op het podium, hoorde de kritiek aandachtig aan. „Ja, de tijd is rijp voor een vereenvoudiging”, constateerde hij ook. De loonheffing, de successierechten en de vennootschapsbelasting moeten simpeler worden, vindt De Jager en hij beloofde dat het kabinet nog tijdens deze kabinetsperiode op deze drie onderdelen „stevige vereenvoudigingen” zal doorvoeren.

Het loonstrookje moet volgens hem snel eenvoudiger worden. Nog dit jaar zal daartoe volgens hem een belangrijke stap worden gezet. Voor 1 januari moeten de Belastingdienst en het UWV, dat uitkeringen verstrekt, het eens worden over één loondefinitie voor bedrijven. „We hebben nu drie definities van loon, dat is zot”, zei Stevens.

Op het gebied van de successierechten heeft De Jager wel al eerste stappen gezet om de tarieven te verlagen. Essentieel vonden de specialisten vooral ook om de grondslag voor het belastingstelsel te verbreden. Iets wat het kabinet ook nastreeft door onder andere de belasting op arbeid te verlichten, legde De Jager uit, zodat meer mensen aan de slag komen.

Oud-staatssecretaris Vermeend suggereerde eens goed naar Denemarken te kijken. Dat land heeft – zoals het kabinet ook wil – de lasten op arbeid verlaagd, waardoor de participatie van werkenden hoog is. Door andere gunstige belastingmaatregelen voor bedrijven staat Denemarken al jaren hoog in de top-10 van meest concurrerende landen.

Over het „leegroven van bedrijven” wilde De Jager ook wel iets kwijt. Op voorbeelden (Hema, PCM, Van Gansewinkel) ging hij niet in. Wel zei hij „het fenomeen te herkennen”, waarbij winstgevende bedrijven in de rode cijfers belanden omdat ze met hoge schulden worden opgezadeld en de rentelasten grotendeels door de fiscus worden vergoed.

Een drietal hoogleraren stelde recent voor de rente-aftrek voor bedrijven helemaal in te perken, in ruil voor een lagere vennootschapsbelasting (25,5 procent). „We kijken er goed naar”, zei De Jager. Als uit lopend onderzoek van Financiën blijkt dat dit veel voorkomt, worden er maatregelen getroffen, zegde hij toe. Maar Financiën wil er eerst zeker van zijn dat dit buitenlandse bedrijven aantrekt in plaats van afschrikt.