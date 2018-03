De Poetindoctrine: Rusland als fort

„Vladimir Poetin heeft in Georgië het nieuwe Rusland gepresenteerd”, zegt politicoloog en Poetin-watcher Nikolaj Petrov van het Moskouse Carnegie Centrum, een onafhankelijke denktank. „Het nieuwe Rusland als supermacht die nieuwe regels stelt en zich van niemand iets aantrekt.”

Ruim drie weken na het begin van de oorlog in Georgië wordt duidelijk dat het Rusland om veel meer te doen is geweest dan alleen het beschermen van inwoners van Zuid-Ossetië, of het uitschakelen van een gehate tegenstander. Het Kremlin wilde het Westen volgens Petrov een nieuwe omgangsregeling opleggen voor zijn invloedssferen in de Kaukasus en Oost-Europa. „Rusland heeft vanaf het begin van die oorlog steeds overdreven gereageerd. Het had geen enkele reden om het Westen in de onderhandelingen over het staakt-het-vuren in Georgië van alles te beloven en vervolgens anders te handelen.

„Als het Poetin alleen om Georgië of Saakasjvili was gegaan, zou de omvang van het Russische optreden veel minder zijn geweest. Rusland wilde dus vooral laten zien wie er de baas is. Als Poetin het optreden in Georgië inderdaad zo goed heeft voorbereid als het lijkt, dan is dit net zo’n belangrijk omslagpunt als de arrestatie van oligarch Chodorkovski in 2003, toen Poetin definitief zijn liberale gezicht verloor.”

Twee weken voor de Georgische inval in Zuid-Ossetië hielden de Russen nog militaire oefeningen in de Noord-Kaukasus. Na afloop daarvan bleven enkele legereenheden paraat bij de Russische grens met Zuid-Ossetië. „Poetin wachtte gewoon op een aanleiding om Georgië binnen te vallen”, zegt Petrov. „Het regent nu theorieën over wie wie provoceerde. Maar daar gaat het niet om. De enige reden voor het optreden tegen Georgië is dat Rusland zich, na zich twintig jaar door het Westen vernederd te hebben gevoeld, opnieuw wil manifesteren als hoofdrolspeler op het internationale toneel. Een speler die Georgië, Oekraïne en de NAVO laat zien waartoe het in staat is. En dat is gelukt. Zowel militair als politiek.”

Zoals zoveel Moskouse analisten denkt Petrov dat Rusland een valstrik voor de Georgische president Saakasjvili heeft opgezet. „Poetin zei vorige week nog dat de Russische beslissing om in te grijpen op hoog niveau genomen was. Zo’n uitspraak bevestigt dat de voorbereidingen al maanden geleden zijn getroffen. Russische diplomaten waren bovendien ruim voor 7 augustus meer dan gemiddeld actief in de media om het naderende optreden van tevoren te verdedigen.”

De huidige arrogantie van Rusland naar aanleiding van de westerse kritiek op zijn grootschalige ingrijpen in Georgië passen geheel in Petrovs opvatting dat Rusland zich misschien wel bewust van het Westen aan het isoleren is. „Poetin gelooft in de samenzweringstheorie dat het Westen Rusland wil omsingelen. Hij heeft nu laten zien dat zijn land klaar is om die omsingeling te weerstaan en bereid is om voor een isolement te kiezen. Dat isolement biedt Poetin de kans om Rusland vanuit een Fort Rusland weer tot een supermacht te maken.

„Ik betwijfel alleen of de politieke klasse goed op die nieuwe positie is voorbereid en zijn westerse manier van leven vaarwel wil zeggen. Een meerderheid van de politieke klasse heeft op dit moment echter nog niet door hoe negatief dat verlies voor Rusland zal uitpakken.”

De recente opmerkingen van Poetin dat Rusland het lidmaatschap van de wereldhandelorganisatie WTO helemaal niet meer nodig heeft, terwijl het al meer dan tien jaar over toetreding onderhandelt, zijn in dat opzicht niet zo vreemd. „Er zijn heel wat belangrijke Russische zakenlieden tegen toetreding tot de WTO, omdat ze dan moeten concurreren met buitenlandse bedrijven. Ook dat verzet past goed in Poetins isolementsplan.

„De WTO is bovendien gunstig voor bepaalde takken van industrie en ongunstig voor andere. De clan rondom Poetin denkt alleen aan het zo winstgevend mogelijk houden van de olie- en gasindustrie. In de conceptie van Fort Rusland kunnen ze hun buitenlandse concurrenten gemakkelijk buiten de deur houden. Op die manier denken ze voldoende middelen te hebben voor de ontwikkeling van Rusland, terwijl iedereen weet dat dit toch echt niet zo is.”

In dat patroon passen ook de woorden van het Kremlin dat het niet erg is als buitenlandse investeerders zich uit Rusland terugtrekken, zoals sinds het uitbreken van het conflict gebeurt. „Het Kremlin denkt dat het in hun plaats Aziatische investeerders kan aantrekken, maar dat is niet waar. Landen als Japan en China zijn uiterst voorzichtig als het om investeren in Rusland gaat.”

De gebeurtenissen van afgelopen weken hebben volgens Petrov iedere illusie weggenomen over een liberale wind die door het Kremlin zou waaien. „Iedereen weet nu dat Poetin de enige echte baas in Rusland is.”

Ook president Dmitri Medvedev heeft volgens hem in de crisis over Zuid-Ossetië zijn ware gezicht getoond. „Het imago van Medvedev als een liberale, westers georiënteerde politicus die de wet volgt, is geheel verwoest. Russische opiniepeilingen mogen dan zeggen dat een meerderheid van de bevolking vindt dat Medvedev de situatie geheel beheerst, maar in werkelijkheid weet hij niets van militaire zaken en heeft hij geen enkele bemoeienis met deze oorlog. Het enige pluspunt voor hem is misschien dat zijn populariteit in Rusland is gegroeid, omdat men hem nu als een echte man ziet.”

In de huidige machtsverhoudingen is sinds het aftreden van president Poetin niets veranderd. „Na de inauguratie van Medvedev in mei is de politieke elite weliswaar opgeschud, maar als je goed kijkt zijn de conservatieve siloviki, die voorstander zijn van Fort Rusland, even invloedrijk gebleven. Zij zijn nu de winnaars van de machtsstrijd in het Kremlin.”

Petrov is somber over de nabije toekomst. De relatie tussen Oost en West zal de komende tijd alleen nog maar verslechteren, meent hij. „Aan het begin van de herfst moet een contract met Oekraïne over de gasprijs worden getekend. Die prijs zal door Rusland dramatisch worden verhoogd, wat tot nieuwe spanningen zal leiden.”

EU schort overleg op Het overleg van de Europese Unie met Rusland over een samenwerkingsverband zal worden opgeschort totdat Rusland al zijn troepen uit Georgië heeft teruggetrokken zoals is afgesproken in het staakt-het-vuren. Dat hebben de Europese regeringsleiders gisteren in Brussel besloten. Brussel legt Moskou geen sancties op, hoewel de militaire actie van Rusland vorige maand in Georgië door de EU- leiders werd veroordeeld als „buitenproportioneel”. De Duitse bondskanselier Merkel zei gisteren dat Rusland heeft aangegeven dat het zijn troepen zal terugtrekken. Het overleg over hernieuwde politieke en economische samenwerking met Moskou zou plaatshebben over twee weken. De Franse president Nicolas Sarkozy zei over Oekraïne dat er nog veel gedaan moet worden om de relaties te verdiepen, voordat sprake is van mogelijk EU-lidmaatschap. In Tbilisi en elders in Georgië hebben gisteren honderdduizenden mensen gedemonstreerd tegen Rusland. Volgens de Georgische president Saakasjvili was het de grootste demonstratie sinds Georgië zich in 1991 onafhankelijk verklaarde van de Sovjet-Unie.