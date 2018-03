De oplossing luidt als volgt: less meat, less heat

Om de opwarming van de aarde tegen te houden, moet de economie fors op de schop, stelt Rajendra Pachauri (68), voorzitter van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het klimaatpanel van de Verenigde Naties, dat afgelopen weekeinde zijn twintigjarig bestaan vierde. Het streven naar ongebreidelde economische groei is niet langer gewenst, vindt Pachauri, en consumenten moeten ophouden met de overmatige consumptie van vlees.

De traditionele berekening en waardering van economische groei klopt niet, meent de Indiër, wiens IPCC vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede won. „Veel mensen eten te veel en worden te dik. Dus gaan ze naar het fitnesscentrum en naar de dokter voor behandeling. Elke stap kost geld en al die stijgende uitgaven bij elkaar opgeteld zorgen voor economische groei. Dat noemen we vervolgens vooruitgang. Wat voor spel is dit? Zoals Gandhi al zei: snelheid is irrelevant als je de verkeerde kant uitgaat. Economische groei wil zeggen dat we de verkeerde kant uitgaan.”

Om zinloos dokterbezoek te voorkomen en de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten consumenten minder vlees eten, stelde Pachauri afgelopen weekend tijdens een lezing aan de Universiteit Gent. Het is de eerste keer, zegt vegetariër Pachauri, dat hij de veehouderij tot centraal thema van een lezing maakt.

Less meat, less heat, was de titel van zijn betoog. De veeteelt is verantwoordelijk voor 18 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, zo heeft de Voedsel en Landbouworganisatie (FAO) van de VN twee jaar geleden berekend in het rapport Livestock’s long shadow. Met de toenemende welvaart in landen als China en India neemt dit alleen maar toe, want mensen met geld willen vlees eten.

In Nederland is dit onderwerp dit jaar aangesneden door Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) die er de film Meat the Truth over maakte. De film riep veel protest op van Nederlandse boeren en politieke tegenstanders van Thieme. Op verzoek van Tweede Kamerlid Annie Schreijer-Pierik (CDA) kwam de Wageningse universiteit vervolgens met een rapport waarin werd gepoogd de cijfers iets af te zwakken. Maar daarin bleken de effecten van de Nederlandse veelteelt in het buitenland (Latijns-Amerikaanse sojateelt voor veevoer) weggelaten te zijn.

Voor wetenschapper Pachauri is er geen discussie nodig over de grote rol van veeteelt als veroorzaker van het broeikaseffect. Het ene na het andere cijfer rolt tijdens zijn lezing over het projectiescherm. De productie van een stuk vlees kost 25 maal zo veel energie als van een vergelijkbare hoeveelheid groenten.

De veehouderij is daardoor verantwoordelijk voor 80 procent van alle uitstoot van broeikasgassen door de landbouw. Is het niet via de mestproductie, dan wel via het kappen van regenwoud voor de teelt van soja voor veevoer. „Daar moeten we iets aan doen als we überhaupt iets willen bereiken”, meent Pachauri.

De toenemende welvaart van de afgelopen decennia en de daarmee toegenomen beschikbaarheid van voedsel per hoofd van de wereldbevolking, heeft niet geleid tot een vermindering van honger en ondervoeding, constateert Pachauri. Het enige dat is toegenomen is de vetzucht en de druk op het milieu.

Een verandering van levensstijl en consumptiepatronen is hard nodig, stelt Pachauri, en daarom heeft hij de uitnodiging aangenomen van de Belgische vereniging Ethisch Vegetarisch Alternatief om op de Gentse universiteit een afgeladen zaal met honderden studenten toe te spreken. „Alleen door te praten met jonge mensen kunnen we nog de hoop koesteren om het probleem van het broeikaseffect op te lossen”, houdt Pachauri zijn gehoor voor. „Jullie moeten een beweging starten om verandering in de juiste richting tot stand te brengen.” Na afloop lichtte hij zijn ideeën nader toe.

Is het zo dat we de economie niet langer aan de vrije markt kunnen overlaten en er politieke besluiten nodig zijn?

„In democratieën heeft verandering alleen plaats als mensen die ook echt willen. Als mensen zich realiseren wat de gevolgen zijn van hun huidige levensstijl zullen ze een verandering ook willen. Maar dat besef moet wel van de mensen zelf komen. Politici zullen vanzelf reageren.”

Moeten we economische groei anders gaan meten?

„Zeker. De ontwerpen van auto’s veranderen razendsnel. Oude auto’s worden te snel afgeschreven en de effecten op het milieu worden niet meegerekend.”

Heeft u daarover wel eens gesproken met economen?

„Ja, en zij maken zich ook grote zorgen. Iets concreets heeft het nog niet opgeleverd, maar ik hoop dat we tot betere berekeningsmethoden zullen komen.”

Moet bijvoorbeeld de CO2-uitstoot die nodig is voor productie en later ook de vernietiging van een product in de prijs worden meegerekend?

„Absoluut. Als je de samenleving bepaalde kosten oplegt, dan moeten die kosten uiteindelijk terug te vinden zijn in de prijs van het product dat die kosten veroorzaakt.”

Staat de levensstijl van consumenten nu hoger op de IPCC-agenda?

„Ja. Het is heel belangrijk geweest dat we in het laatste IPCC-rapport [van 2007, red.] een hele paragraaf aan dit onderwerp hebben gewijd. Deze teksten moeten zin voor zin door elke lidstaat worden goedgekeurd. Veel landen hebben zich jarenlang tegen uitspraken over levensstijl verzet. Vleesconsumptie is een belangrijk onderdeel hiervan. Een ander voorbeeld is transport.”

Sinds wanneer bent u zich bewust van het probleem en sinds wanneer vegetariër?

„In 1988 was ik overtuigd van het probleem van het broeikaseffect. Iedereen dacht echter dat ik gek was geworden. Vegetariër ben ik sinds een jaar of zeven, acht. Ik ben niet heel strikt, maar voel me lichamelijk wel stukken beter. Ik heb nu meer energie dan twintig jaar geleden.”

Ziet u de aandacht voor dit thema toenemen?

„Het bewustzijn van de problemen groeit enorm de laatste paar jaar. De klimaatfilm van Al Gore en ons laatste rapport spelen een rol. Ook reageren mensen natuurlijk op feitelijke gebeurtenissen, zoals de orkaan Katrina, de overstromingen in het stroomgebied van de Mississippi of de toename van de frequentie van orkanen.”