De hersenen van minister Plasterk

Plasterk denkt aan Barack Obama Minister Ronald Plasterk vindt presidentskandidaat Barack Obama veel leuker dan John McCain. Dat blijkt uit een scan van de hersenen van de PvdA-minister van Onderwijs. De resultaten van het onderzoek werden gisteren gepresenteerd op de opening van het academisch jaar van de Universiteit van Amsterdam. Plasterk kreeg eerst een aantal vastgesteld ‘positieve’, ‘neutrale’ en ‘negatieve’ plaatjes te zien, waarna in kaart kon worden gebracht wat zijn mening is over zaken waarvan daarna plaatjes werden getoond. Zo bleek dat Plasterk oud-premier Den Uyl een stuk interessanter vindt dan oud-premier Kok. En de politiek vindt de oud-wetenschapper veel leuker dan de wetenschap. Bij afbeeldingen van kunst uit drie verschillende kunststromingen voelde de minister bij elke stroming ongeveer hetzelfde. De oranje kleur duidt op bepaalde activatie in de hersenen die verband houden met positieve gevoelens, de blauwe kleur duidt op de-activatie in het brein, wat gerelateerd kan worden aan negatieve gevoelens. Het onderzoek werd gedaan door de onderzoeksgroep van UvA-hoogleraar Victor Lamme. Beeld UvA

UvA