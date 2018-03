De grijze werknemer

Ruim 60 procent van de Nederlanders wil zelf kunnen kiezen op welke leeftijd de AOW ingaat. Tegelijkertijd vindt tweederde dat de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 jaar niet moet worden verhoogd. Dit bleek eerder dit jaar uit een onderzoek van de Stichting Pensioenkijker.nl. Zo bezien komt het kabinet met het voorstel dat het vrijdag voor advies naar de Raad van State stuurde aardig in de buurt van de wil van het geënquêteerde volk. Het kabinet wil werknemers de keuze bieden om de AOW maximaal vijf jaar later geheel of gedeeltelijk te laten ingaan en hoopt op een „cultuuromslag”, waarbij „mensen 65 jaar niet meer als definitief eindpunt zien van hun werkzame leven”. In 2006 hielden overigens al 100.000 65-plussers er een baan op na, veelal in deeltijd en grotendeels als zelfstandige. Vergroting van die groep is dus het doel van het kabinet.

Verrassend is dat niet, want dit voornemen was al in het regeerakkoord te lezen en trouwens ook in de verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartners CDA, PvdA en ChristenUnie. Er is om diverse redenen ook veel voor te zeggen, al verdient grotere arbeidsparticipatie van de leeftijdsgroep 55-65 jaar natuurlijk de eerste prioriteit.

Vooral de dreigende krapte op de arbeidsmarkt vraagt om vergrijzing van het personeelsbestand, nog los van de demografische ontwikkeling. Volgens de prognoses is in 2020 een op de vijf Nederlanders 65 jaar of ouder en in 2050 een op de vier. Toen onder toenmalig premier Drees in de jaren vijftig de AOW werd ingevoerd, was de verwachting dat de 65-jarige nog drie tot vijf jaar van zijn pensioen zou genieten. Inmiddels moet bij die prognose zo’n vijftien jaar worden opgeteld.

Flexibilisering van de AOW-leeftijd heeft voor de sociale zekerheid en de arbeidsovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers tal van gevolgen. De tekst van het wetsvoorstel is nog niet openbaar, maar aangenomen mag worden dat de eerder dit jaar verschenen notitie Men is zo oud als men zich voelt van de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Donner (CDA) en staatssecretaris Aboutaleb (PvdA) de leidraad is geweest. En dat er dus rekening mee wordt gehouden dat het ook voor de werkgever aantrekkelijk moet zijn om een 65-plusser in dienst te houden.

Want de realiteit gebiedt te zeggen dat achter menig mooie afscheidstoespraak de opluchting van de werkgever schuilgaat dat hij het vertrek van de gepensioneerde werknemer kan aangrijpen voor een bezuiniging of voor opvolging door een jongere, goedkopere en wellicht productievere arbeidskracht. Het zou dus helpen als voor personeel van 65 jaar en ouder geen werknemerspremies hoeven worden betaald, zoals in de rede ligt, en dat de werkgever niet wordt verplicht bij ziekte de 65-plusser langdurig door te betalen.

Door de verhoging van de AOW-leeftijd vrijwillig te maken, heeft het kabinet gekozen voor het politiek haalbare. Dat moge realistisch lijken, het zal niet genoeg zijn. Gelet op de vergrijzing en de kosten daarvan en op de voorziene personeelstekorten, zal aan een geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd niet te ontkomen zijn. Maar daar is meer moed voor nodig dan het kabinet nu opbrengt.