Courier, Agassi, Sampras... Fish?

„Of ik een serieuze bedreiging vorm voor Rafael Nadal?” De Amerikaanse tennisser Mardy Fish leek gisteren oprecht beledigd door zo weinig vertrouwen in zijn kunnen. „Natuurlijk! Mijn spel ligt Nadal niet. Ik ben van plan heel agressief tegen hem te spelen. En de punten zo kort mogelijk te houden om krachten te sparen. Een soort van kamikazetennis – dat is de enige manier om Rafa aan te pakken.”

De woorden van Fish lijken misschien grootspraak. Maar wie zijn carrièreverloop kent, weet van hoe ver de 26-jarige tennisser is gekomen. Zijn overwinningen op achtereenvolgens Paul-Henri Mathieu, James Blake en Gael Monfils op de US Open, zijn het resultaat van talent, doorzettingsvermogen en zelfkennis. Rafael Nadal doet er goed aan de tennisveteraan morgen in de kwartfinales niet te onderschatten.

En toch is de zegereeks van Mardy Fish in New York opmerkelijk. Want hoeveel tennissers evenaren in de nadagen van hun carrière hun beste prestatie op een grandslamtoernooi? In zijn acht jaar lange carrière wist de nummer 35 van de wereld slechts één keer tot de kwartfinale door te dringen: op de Australian Open, vorig jaar. Daarin verloor hij in straight sets van zijn landgenoot Andy Roddick.

Maar de Fish van toen, is niet de Fish van nu. Dat bleek tijdens zijn partij van zaterdag tegen vriend Blake, maar vooral tegen Monfils gisteren. De Amerikaan, die onlangs een privétrainer in de arm nam, oogt opmerkelijk fit. En ook mentaal was hij zijn vier jaar jongere Franse collega veruit de baas. „Ervaring is een groot goed”, zei Fishy na zijn partij tegen Monfils. „Ik heb in de loop der jaren heel wat wedstrijden gespeeld. Ik heb veel verloren, maar ook grootheden verslagen. De highs en lows van het leven zijn niet aan mij voorbij gegaan.”

Het dieptepunt in zijn tennisloopbaan is zonder twijfel de polsblessure die hij drie jaar geleden opliep. Er moesten verscheidene operaties aan te pas komen om Fish daar vanaf te helpen. En in de ranking maakte de Amerikaan in de loop der jaren een vrije val naar plaats 341. Het duurde drie jaar voordat de voormalige nummer 17 van de wereld terug was op zijn oude niveau.

Maar de successen van zijn landgenoten James Blake en Andy Roddick hielden hem al die tijd op de been. „We halen het beste in elkaar naar boven”, vertelde Fish afgelopen weekend. „En dan is het moeilijk als ik mijn vrienden zie excelleren, terwijl ik zelf aan het kwakkelen ben.” Nu hij de kwartfinale heeft bereikt, wil hij niets liever dan zijn grandslamprestatie van vorig jaar verbeteren. En volgens hem is Nadal dus geen onoverkomelijk obstakel.

Fish en Roddick houden in New York de hoop op een Amerikaanse US Open-kampioen levend. De laatste mannelijke titelhouder van eigen bodem dateert van vijf jaar geleden, toen Roddick in de finale Juan Carlos Ferrero versloeg. „In die tijd vonden mensen het normaal dat een Amerikaanse tennisser nummer één was en een grandslamtoernooi won”, zei Fish met enige weemoed. „Als je geen Sampras, Agassi, Courier of Chang heette, had je het knap moeilijk.”

