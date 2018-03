Correcties & aanvullingen

Fortis

In de grafiek bij het artikel Nieuwe miljardendompers zijn onontkoombaar (29 augustus, pagina 15) staat dat Fortis nog voor 3,9 miljard aan subprime gerelateerde effecten in portefeuille heeft. Dat moet zijn: 1,9 miljard euro.

The Fifties

In de recensie Beschaafde heren onder elkaar (Boeken, 29 augustus, pagina 3) wordt het standaardwerk The Fifties (1993) toegeschreven aan Hedrick Smith. De auteur is echter David Halberstam.

Karol Lesman

Anders dan beweerd werd in de rubriek Nrcboeken.nl (Boeken, 29 augustus, pagina 4) is de vertaler Karol Lesman geen Pool, maar een Nederlander.