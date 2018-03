Expats

In de next question Wat is het verschil tussen expats en gastarbeiders? (vrijdag 29 augustus, pagina 2) wordt een expat gedefinieerd als een werknemer die naar het buitenland wordt uitgezonden. Aanvullend is te melden dat Nederlandse multinationals een expat meestal definiëren als iemand die voor minimaal een jaar over de grens wordt uitgezonden, tegen de arbeidsvoorwaarden van het land van herkomst.