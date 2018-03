Christie`s New York veilt Droog Design

Rotterdam, 2 sept. Christie`s New York houdt op 8 september voor het eerst een veiling van hedendaags topdesign. In de catalogus met slechts 30 kavels staan namen van drie Nederlandse ontwerpers, Tejo Remy, Maarten Baas en Gijs Bakker, allen verbonden aan het Amsterdamse bureau Droog Design. Van Remy wordt ladenkast You Can`t Lay Your Head Down aangeboden, een kast die elke gewenste vorm kan aannemen (richtprijs 12.500-20.000). Van Baas, die bekend werd van zijn halfverkoolde meubels uit de serie Smoke wordt de boekenkast Second Hand aangeboden (12.500- 17.500). Beide ontwerpers kregen op de Design Academy Eindhoven les van Gijs Bakker van wie een `geperforeerde` stoel en -tafel in de catalogus is opgenomen. (respectievelijk 7.500-10.000 en 12.500-20.000).