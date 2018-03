Chardon wenst twee keer goud

„Ik ga voor tweemaal goud”, zegt menner IJsbrand Chardon. Hij is erop gespitst om het WK vierspannen te winnen. Hij wil eerste worden in het individueel klassement én in het landenklassement. Aan zijn gedrevenheid, de jarenlange training van zijn wedstrijdpaarden en zijn team (onder wie verzorgsters, paardenfysioloog Eric van Breda, tuigenmakers en een paardentandarts), zal het niet liggen.

Het vierspanmennen vergt grote behendigheid en uithoudingsvermogen van menners en paarden. De sport is in Engeland ontstaan en voortgekomen uit het postkoetsrijden. De paarden staan tijdens dit WK onder streng veterinair toezicht en een jury houdt de verrichtingen van de koetsier en de grooms (hulpkoetsiers) op het vierspan scherp in de gaten. „Het mooie van de mensport is dat het een samengestelde sport is, die uit drie onderdelen bestaat”, zegt Chardon, terwijl hij zijn lievelingspaard Zidane een klopje geeft. „Het gaat om een dressuurproef, marathon met hindernissen en een vaardigheidsproef. Bij de dressuur beoordeelt de jury de paarden en de koetsier op hun kalmte, stijl en beheersing; bij de vaardigheid staan gehoorzaamheid en soepelheid van het vierspan én het vakmanschap van de koetsier centraal. Maar het meest spectaculaire onderdeel is de 16 km lange marathon die uiterste kracht en concentratie vraagt. Dat geldt vooral voor het laatste traject met hindernissen als waterpartijen en bruggen.”

Soms kantelt een wagen. Koetsier en grooms dragen daarom in plaats van hun hoge hoed die ze bij de dressuur en vaardigheid op hebben, een valhelm. Het gevaar bestaat ook dat leidsels in de knoop raken – de vier paarden worden gelijktijdig, maar ieder afzonderlijk door de koetsier gemend.

Tevens vindt Chardon het aantrekkelijk dat vierspanrijden een gezinssport is. Zo is zijn vrouw Paulien nauw bij de aankoop en training van de paarden betrokken en rijdt als groom alle belangrijke wedstrijden mee. „Werkelijk niets ontgaat haar. Ze kijkt met de ogen van een jurylid.”

Chardon (47) woont in Schipluiden. Daar ligt – midden in het Zuid-Hollandse landschap – zijn herenboerderij met de wedstrijdstal, vijfsterrenmanege en stalhouderij. Hier geeft hij ook workshops aan het bedrijfsleven. Want „tussen een vierspan mennen en een organisatie leiden zijn veel parallellen te trekken”.

De manegehouder is de meest gelauwerde vierspanrijder aller tijden. Zo is hij onder meer achtvoudig wereldkampioen, waarvan driemaal individueel en vijf keer met het Nederlands team. Hij won elf keer het prestigieuze CAIO Aken.

Het Nederlands Kampioenschap – twintig keer behaald – liet hij in juli aan zich voorbijgaan om zijn paarden te sparen voor het WK.

Chardons successen zijn volgens hem het gevolg van een uitgekiend aankoopbeleid voor wedstrijdpaarden. Scouts stropen voor hem heel Europa af om de beste paarden te vinden. Ze weten wat de menner voor zijn vierspan zoekt: een voorpaard of een achterpaard, een groen paard (een paard dat alleen maar wei heeft gezien) of een wat ouder paard, een paard dat vechtlust of juist rust inbrengt. Samen met zijn vrouw keurt hij jaarlijks ongeveer honderdvijftig paarden waarvan hij er gemiddeld tien aankoopt. Deze worden door hem en zijn team drie jaar getraind. „Dan moet duidelijk worden of we een potentiële wereldkampioen in huis hebben. Dat paard gaat naar de A-selectie waarvan negen wedstrijdpaarden deel uitmaken. Hieruit kan ik een goed vierspan samenstellen. Valt er voor de wedstrijd door blessures een paard uit, dan heb ik er nog een paar achter de hand.”

Chardon wil zowel individueel als met het Nederlands team dat uit Koos de Ronde en Mark Weusthof bestaat, scoren. „Maar ik heb geduchte tegenstanders aan Zoltán Lázár uit Hongarije en Boyd Exell uit Australië. En vlak ook de andere Nederlandse topmenners niet uit.”

De organisatie verwacht dat het tot en met zondag durende WK in totaal 100.000 bezoekers zal trekken.

Zie voor het WK-programma: www.wkvierspannen.nl