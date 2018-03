Carel Kuyl: ‘Obama’08 is geen links complot’

„He kicked ass”. Jörgen Raymann stak zijn bewondering voor Barack Obama niet onder stoelen of banken in de NPS-talkshow Obama’08. Samen met Joost Karhof (NOVA) en Prem Radhakishun maakte hij vorige week een vijfdelige talkshow vanaf de Democratische conventie in Denver. De ‘liefdesverklaring’ aan Obama veroorzaakte in Nederland een stormpje van verontwaardiging. Schandalig, racistisch, weerzinwekkend, vond de conservatieve columnist Bart-Jan Spruyt. Hoofdredacteur Hans Laroes van NOS Nieuws reageerde met ergernis op zijn weblog. Wel iedere dag uitzenden vanaf de Democratische conventie, maar de Republikeinse negeren.

Carel Kuyl, hoofd informatieve programma’s van de NPS, zegt dat hij „een beetje moe wordt van al die meneertjes met hun meninkjes”. Kuyl noemt Obama’08 een „vrolijk journalistiek programma zoals De Wereld Draait Door”. „Geen journaal of actualiteitenrubriek. Wij wilden op een amuserende manier laten zien hoe zwarte Amerikanen, maar ook Surinaamse Nederlanders, ervaren dat er voor het eerst een gekleurde presidentskandidaat is. Het thema huidskleur kun je niet weglaten.” Raymann en Radhakishun zijn van Surinaamse afkomst.

Kuyl bestrijdt dat Obama’08 eenzijdig was. „Wij hebben veel tegenstanders van Obama aan het woord gelaten. In de laatste uitzending was VVD’er Hans van Balen te gast, fervent voorstander van McCain. Het is simplistisch om Obama langs de kneuterige Nederlandse links/rechts-meetlat te leggen. Obama is bijvoorbeeld voor de doodstraf. Daarmee zit je hier op de rechterflank van de PVV.” Kuyl noemt de toon van het programma „misschien iets over the top”. „Prem stapt met een grote bek op mensen af. Daar kan je van houden of niet.” De talkshow trok gemiddeld 170.000 kijkers, weinig vergeleken bij andere programma’s in de vooravond. Kuyl: „Het had misschien iets korter en scherper gekund.” Heeft de NPS overwogen om ook een talkshow McCain’08 te maken? „McCains kandidatuur is van een andere orde. Er dreigde geen strijd zoals tussen Obama en Clinton. Dat maakte het tot een journalistiek minder spannende gebeurtenis.” De beslissing om een talkshow vanuit Denver te maken berust volgens Kuyl ook op toeval. „Er waren vijf lege plekken in het uitzendschema. Die plekken vielen samen met de Democratische conventie. Er zit geen links complot achter.”

