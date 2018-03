Bristol Palin (17) was niet zwanger maar is dat nu wel

De zeventienjarige, ongehuwde dochter Bristol van de Republikeinse running mate Sarah Palin is vijf maanden zwanger. Dat heeft het Republikeinse campagneteam gisteren bekendgemaakt in St. Paul, waarde partij bijeen is.

Wegens de dreiging van orkaan Gustav begon de Republikeinse conventie daar gisteravond zonder de gebruikelijke festiviteiten, en zonder de gebruikelijke media-aandacht.

Het campagneteam bracht de verklaring naar buiten nadat op internet geruchten op gang waren gekomen dat Palins in april geboren zoon – met het syndroom van Down – eigenlijk van haar dochter Bristol was.

Kennissen was het opgevallen dat Palin niet zichtbaar zwanger was geweest. Bovendien bleef Bristol in de periode van de geboorte maandenlang weg van school. Palin zou haar dochter hebben willen beschermen voor de ‘schande’ van een tienermoederschap.

Met de verklaring moeten die geruchten nu uit de wereld zijn: als Bristol in april zou zijn bevallen, kan ze nu niet vijf maanden zwanger zijn. De conservatieve Palin, gouverneur van Alaska en tegen abortus, maakte bekend dat Bristol het kind zal houden en met de vader zal trouwen.

„Onze prachtige dochter Bristol kwam met het nieuws, waarvan we wisten dat het haar sneller volwassen maakt dan gepland. We zijn trots op haar beslissing het kind te houden”, aldus de de 44-jarige Palin in de verklaring. Vraag is of de onthulling de Republikeinen politieke schade zal berokkenen.

Palin is gekozen om de rechts-conservatieve tak van de Republikeinen te dienen. Die tak zou Palin met de keuze van haar dochter om geen abortus te plegen (volgens de partij haar eigen keuze) gunstig stemmen.

Anderzijds kan het nieuws de angst voeden bij sommige partijleden dat er nog meer ongewenste onthullingen volgen uit het leven van de relatief onbekende gouverneur.

De Democratische presidentskandidaat Obama verklaarde gisteren desgevraagd dat de zwangerschap van Bristol „niet relevant” is. „Mijn moeder kreeg mij toen ze achttien was”, zei hij. De suggestie dat het verhaal over Trig als zoon van Bristol was gefabriceerd door bloggers uit zijn kamp, wees Obama van de hand.

John McCain wist volgens zijn adviseurs al vóór haar nominatie eind vorige week van Bristols zwangerschap. (AP, Reuters, BBC)

