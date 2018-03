‘Bij ons blijft microfoon open’

Achttien jaar lang stond hij op de barricades, nu kruipt hij achter de tafel op het podium. Peter Paul de Vries was hét gezicht van de kleine particuliere belegger. Als voorman van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) klom De Vries, soms letterlijk, het podium op om de belangen van de kleine aandeelhouders van (grote) beursfondsen te verdedigen. Kort na de rumoerige overname van ABN Amro, waarin De Vries vurig streed voor een eerlijke biedingsstrijd, nam hij vorig jaar oktober afscheid.

Gisteren maakte hij bekend een nieuwe baan te hebben gevonden. Hij wordt nu zelf bestuursvoorzitter van een beursgenoteerd bedrijf. Voor ruim 750.000 euro neemt hij Exendis over, het voormalige elektronicabedrijf uit Ede. Na de uitkoop eerder deze zomer van de verschillende werkmaatschappijen, is dit een lege NV met als voornaamste bezit een beursnotering. Nadat aandeelhouders vanuit de winst en reserves een uitkering van 4,35 euro per aandeel kregen, zal De Vries met zijn vorige week opgerichte investeringsmaatschappij 3L Capital een openbaar bod uitbrengen van 39 cent per aandeel.

De Vries zal Exendis, onder een nieuwe naam, gaan omvormen tot een beursgenoteerde investeringsmaatschappij, die belangen zal nemen in particuliere bedrijven met beursplannen.

Waarom kiest u voor een beursgenoteerde investeringsmaatschappij?

„Ten eerste wil ik aan beleggers die in dit fonds stappen zichtbaarheid en transparantie bieden. Veel particuliere investeringsfondsen opereren toch erg gesloten. Het biedt daarnaast de mogelijkheid om onze investeringen in aandelen te kunnen betalen. En we kunnen bedrijven met beursplannen waar we geld in willen steken, helpen bij zo’n beursgang en vervolgens bij het opzetten van goed ondernemingsbestuur en communicatie met aandeelhouders. Dat wordt ons belangrijkste onderscheid ten opzichte van ander beleggingsfondsen.”

U wilt via uw fonds meer bedrijven naar de beurs laten gaan?

„Het is niet onze doelstelling om Joost van der Does de Willebois [directeur Euronext Amsterdam, red.] te helpen, maar zijn ambitie om meer bedrijven naar de beurs te krijgen, onderschrijf ik. Alternext, de beurs voor kleinere bedrijven, telt nu slechts twee noteringen. In Frankrijk draait die uitermate goed. Anders dan Euronext vind ik overigens wel dat ook voor die kleinere fondsen dezelfde kapitaals- en governance -eisen moeten gelden. Alternext biedt hen nu een veel lagere instapdrempel.”

Hebt u al overnames op het oog?

„We hebben zeker wat ideeën, en er lopen hier en daar gesprekken. Maar het is nog wat vroeg voor concrete stappen. We willen die selectie heel zorgvuldig maken. Ik wil niet, in schaatstermen, in de eerste ronde op een blokje stappen. Eigenlijk wilden we ook wat later naar buiten treden, maar Exendis bood een buitenkans: een leeg en schoon opgeleverd beursfonds. Precies wat we zochten. We richten ons op bedrijven uit het middensegment met een omzet van 10 tot 150 miljoen. Op die markt zijn genoeg mogelijkheden voor zachte prijsjes. De koper is koning.”

En hebben investeerders al belangstelling getoond?

„Ook op dat vlak zijn er contacten. Maar hier geldt: ze moeten eerst zien wat voor investeringen we zullen voorstellen, voor ze meedoen. Niemand wil in een failliete schoenenwinkel stappen.”

Wie zijn ‘we’ eigenlijk?

„Vanuit de VEB heb ik Gerben Hettinga in dienst genomen. Die is daar in mei vertrokken. Verder ben ik nog bezig om een fusie- en overnameadviseur aan te trekken, en een analist. Uiteindelijk zullen we met vier of vijf man zijn.”

In Exendis zaten ooit activistische beleggers als Frans Faas en George Tóth. Met de laatste lag u als VEB-directeur geregeld overhoop. Gaat u hen achterna?

„Hier had ik eigenlijk ‘ja’ op willen zeggen, maar mijn media-adviseur raadde me dat af. Nee, Tóth blies de waarde van zijn beursbedrijven kunstmatig op. Daar is later gelukkig de lucht weer uitgelopen, en de man is met de noorderzon vertrokken. Dat ben ik zeker niet van plan. Faas heeft de goede eigenschap dat hij bij bedrijven misstanden aan de kaak stelt en daartegen ageert. Anders dan de VEB zoekt hij actief problemen op, en hij opereert op eigen houtje, als investeerder. De VEB is een belangengroep.”

Eigenlijk wordt u een baas van private-equityfirma, maar dan beursgenoteerd. Die staan evenmin bekend om hun brave imago.

„Omdat we ons op particuliere bedrijven richten, doen wij inderdaad ook in private equity. Maar anders dan de meeste op dat terrein, zullen wij niet met enorm veel geleend geld opereren of onze bedrijven met gigantische schulden opzadelen.”

Verwacht u de komende jaren niet in de clinch te komen met uw oude vrienden van de VEB?

„Het is mijn bedoeling om aandeelhouderswaarde te creëren en daarover transparant te communiceren. Als het dezelfde club is gebleven, kan ik me niet voortstellen dat de VEB daar moeite mee zal hebben. Veel leuker is dat ik als bestuursvoorzitter van een beursfonds lid word van de VEUO, de vereniging van effectenuitgevende ondernemingen, van nature de grote vijand van de VEB. Dat is de club van de beschermingsconstructies en tegen aandeelhoudersinvloed. Ik heb de eerste enquête al achter de rug. Ik zal serieus proberen de belangen van aandeelhouders bij VEUO beter op de agenda te krijgen.”

Maar nog geen reactie van de VEB gehad op de hoogte van uw bod?

„Nee, nog niet. Wel kreeg ik een felicitatie van mijn opvolger Jan Maarten Slagter. Ik hoop serieus dat de VEB zich kritisch zal laten zien en horen op onze aandeelhoudersvergaderingen. Ik zal, als de man achter de tafel, de microfoons niet dichtdraaien zoals mij zo vaak is overkomen.”