Ben Verwaayen naar Alcatel-Lucent

De Nederlandse topman Ben Verwaayen (56) gaat leiding geven aan Alcatel-Lucent, een groot Frans-Amerikaans netwerkbedrijf. Verwaayen heeft ervaring met de IT- en telecommunicatiesector: hij leidde KPN en was tot voor kort directeur van het Britse telecombedrijf BT. Verwaayen is een van de weinige Nederlanders die bij een grote multinational als topman werkt.

Alcatel-Lucent legt onder meer vaste en mobiele netwerken aan voor telecom- en internetproviders. Sinds Alcatel – van Franse origine – met het Amerikaanse Lucent fuseerde in 2006, halveerde het bedrijf in marktwaarde. De winst valt al enkele kwartalen tegen en is laag vergeleken met concurrerende netwerkbedrijven als Ericsson en Nortel. Het vorige leidinggevende duo, Patricia Russo en Serge Tchuruk, stapte eerder dit jaar op. Naar verluidt zouden ook communicatieproblemen een rol spelen omdat Tchuruk niet goed Frans sprak.

Ben Verwaayen begint per direct als bestuursvoorzitter, met als standplaats Parijs. Tegelijkertijd trekt Alcatel-Lucent Philippe Camus aan als president-commissaris. Camus is een Fransman die in Verenigde Staten woont. Verwaayen denkt dat hij met Camus een goede combinatie zal vormen. „Philippe is een echte wereldburger en we hebben hetzelfde gevoel voor humor. En ik kan me aardig redden in het Frans”, zegt de Nederlandse topman vanuit Parijs.

Verwaayen denkt dat de cultuur bij Alcatel-Lucent moet veranderen. „om de fusie alsnog te vertalen in klinkende munt. We moeten af van de cultuur dat je paspoort bepaalt welke functie je hebt. Het gaat erom dat de beste persoon op de juiste plaats belandt”.

Op de vraag of Alcatel-Lucent kleiner moet worden – het bedrijf telt nu 77.000 werknemers – wil Verwaayen geen eenduidig antwoord geven. „We moeten wel profiteren van onze schaalgrootte.” Hij hoopt met „een heldere en transparante aanpak” het bedrijf innovatiever te maken om zo de concurrentie aan te kunnen. „Dat komt het beste tot stand in een open omgeving, waarbij we kennis delen met anderen.”

Lucent is overigens geen nieuwe werkgever voor Verwaayen: voordat hij bij BT begon, zat hij in de raad van bestuur van het bedrijf.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Alcatel

In het artikel Ben Verwaayen naar Alcatel-Lucent (2 september, pagina 11) stond dat toenmalige topman Tchuruk niet goed Frans sprak. Dat moet de toenmalige topvrouw Russo zijn.