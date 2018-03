Beelden te sterk voor de ruggengraat

Als het bij film alleen om de kracht van beelden zou draaien, dan was het niet zo moeilijk om op het festival van Venetië een paar toppers aan te wijzen.

Zo begint Süt (melk) van de Turkse regisseur Semih Kaplanoglu: een oude, bebaarde man zit te schrijven op een veranda. Op de achtergrond zien we drie onscherpe figuren in een boomgaard. Twee lopen in de richting van de camera, ze pakken iets buiten beeld en lopen weer terug. De oude man blijft geduldig schrijven. Dan zien we hem bij de drie in de boomgaard staan. De twee mannen gooien een touw over een tak en hijsen de derde, een jonge vrouw, aan haar enkels omhoog. Ze tolt boven een ketel kokende melk. De oude man gooit een briefje in de ketel. De vrouw begint te hoesten, ze blijft er bijna in. Dan komt langzaam een slang uit haar mond tevoorschijn, een levende, met haar speeksel aan zijn kop. Als hij ver genoeg naar buiten steekt, pakt de oude hem stevig beet en trekt hem er helemaal uit.

Is Süt dan de beste film van het hele festival? Of zelfs maar van de competitie tot nog toe? Nee, hoewel de jury onder leiding van de Duitse regisseur Wim Wenders daar straks natuurlijk anders over kan denken.

Zoals een plot soms de verbeeldingskracht van de filmer te boven kan gaan, zo kunnen beelden ook te sterk zijn voor de ruggengraat van de film. Dat is met Süt het geval, waar de beeldtaal nadrukkelijk tegen die van Tarkovsky probeert aan te schurken, qua symboliek en qua tempo. Maar Kaplanoglu wil te veel thema’s kwijt in de plot van de jonge dichter op het platteland die moet kiezen tussen zijn roeping en het boerenbestaan met zijn moeder.

Bij Vegas: Based on a True Story van de Iraanse Amerikaan Amir Naderi gebeurt het omgekeerde. Hier is het gegeven oersterk: een arm gezin in Las Vegas hoort dat gangsters jaren geleden hun schat hebben begraven in juist hún tuin. De laatste restjes beschaving en zorgzaamheid verdwijnen in hun energieke hebzucht. Mooi idee en sommige scènes zijn perfect, maar de film is te lang en de beelden beginnen te slobberen om het idee.

Een ander lefstuk is Vinyan van de Belg Fabrice du Welz, die opent met een benauwende en betoverende onderwaterscène. Overal luchtbelletjes en een vage suggestie van haren, op muziek die aanzwelt als het orkest in A Day in the Life van The Beatles. Als ten slotte Emmanuelle Béart boven water komt, haalt de zaal collectief opgelucht adem – totdat blijkt dat de film wel degelijk over verdrinking gaat: de zoon van Jeanne (Béart) en Paul (Rufus Sewell) is verzwolgen door de tsunami. Ze zien toevallig een filmpje waar zij hun kind op menen te zien – in Birma.

Du Welz’ eerste film, Calvaire (2004), was een barokke nachtmerrie in de Ardennen. In Vinyan gaat hij een stap verder, van de Ardennen naar de jungle van Birma en van een nachtmerrie naar een regelrechte hel. Vergeleken met de helletocht in Vinyan lijkt Francis Ford Coppola’s Apocalypse Now ineens een brave excursie.

Vorm en inhoud van Vinyan zijn meer in evenwicht dan van Süt. Het enige dat je er tegenin kunt brengen is dat evenwicht hier op een absurder niveau wordt bereikt en dat Du Welz zo hard mogelijk trommelt op de zintuigen van zijn publiek, waardoor hij eerder verdooft dan vervoert.

Dat is vaak het probleem bij regisseurs met zoveel verbeeldingskracht. Het lijkt wel alsof ze meer in termen van scènes denken dan in termen van film. Alsof ze met een notitieboekje door het leven gaan en krachtige beelden noteren wanneer hun die invallen. En dat ze een willekeurige film voeren met beelden die in hun hoofd zitten.

Tegen het eind van Süt vuurt Kaplanoglu nog zo’n losse kogel op ons af. De jonge hoofdpersoon volgt een jager door het riet rondom een meer. Hij denkt dat de man de minnaar van zijn moeder is. Hij pakt een steen en lijkt die te willen gooien, misschien naar de jager, misschien alleen maar in het water om hem te laten schrikken. De jager sluipt verder en de jongen legt de steen neer. Dan bukt hij zich over het water en grijpt ineens naar een vis. Hij trekt een reusachtige meerval omhoog, bijna zo groot als hijzelf. Moeizaam gaat het, maar hij heeft hem. En hij gaat even zitten, met de stuiptrekkend stervende meerval in zijn armen, als een kind.

