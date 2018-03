Armoede bleef in Waliwis

Voor wie snel kijkt, is het witgepleisterde huis van Jamilah een baken van luxe in de rotzooi van Waliwis. Een klein paleisje, met bewerkte zuilen onder het dak van de veranda, glimmende vloertegels en daken die verspringen van hoogte. Hier woont een van de Midden-Oostengangers van het dorp. Jamilah’s gezin hoeft niet meer in een rieten hut te wonen, zoals haar overburen.

Wie beter kijkt, ziet dat het dak nog niet af is. Eenmaal binnen blijkt de helft van de vloer nog niet gelegd, aan het plafond hangt slechts een peertje. De woonkamer is nagenoeg leeg, er staan een plastic stoel en een wasmand. In de slaapkamer ligt Jamilah’s half ontklede zoon op de witte tegels. In de pronkkast staat een ongebruikt broodrooster met Arabische letters, als herinnering aan de tijd dat er nog cheques uit Saoedi-Arabië binnenkwamen.

Jamilah is een van de vrouwen in Waliwis die als dienstmeid in het Midden-Oosten hebben gewerkt. Ze ging in 1997 en kwam in 2004 terug naar Indonesië; tussendoor kwam ze een paar keer enkele maanden op verlof, om haar vier kinderen te zien. Per maand stuurde ze 600 riyal (110 euro) naar huis. Genoeg om haar kinderen naar school te sturen, het nieuwe huis te bouwen en een rijstveld te kopen van anderhalf voetbalveld. Maar nu is het geld op, haar gouden sieraden heeft ze al verkocht. Zij, haar man en inmiddels vijf kinderen leven van de opbrengst van het land en van de verkoop van waterketels. „We hebben wel genoeg om te eten, maar niet genoeg om wat anders te kopen”, zegt Jamilah.

In Waliwis, een gehucht in West-Java, wonen vele Jamilah’s. Net als in de dorpen eromheen. Minstens 10 procent van de vrouwen werkt een paar jaar in het Midden-Oosten of Maleisië. Zij zijn de haves van het dorp, die – anders dan de have nots – met geld uit het Midden-Oosten een stenen huis met dakpannen hebben neergezet. Hun kinderen gaan naar school.

En toch, Waliwis heeft het nét niet. Net als bij de familie van Jamilah hebben de Arabische riyals zichtbare verbeteringen maar geen rijkdom gebracht. Om er te komen, rij je twintig minuten over een hobbelig zandpad. In het dorp zelf zijn alleen wat paden met losliggende stenen. Het gras ligt bezaaid met plastic snoepverpakkingen. Uitgemergelde geiten en eenden lopen los rond. Vrouwen met te veel kinderen halen terloops een borst uit hun versleten blouses om de baby’s die ze op de arm dragen te voeden. Waliwis is nog steeds een armoedig dorp.

Dorpshoofd Sarwani heeft afgelopen jaar twee keer vlees gegeten. Hij zegt dat er nog steeds veel arme mensen zijn in zijn dorp, waar 193 families wonen. „Als ze terugkomen uit Saoedi-Arabië, nemen ze miljoenen roepia’s mee. Dat lijkt veel. Maar na een paar maanden hebben ze alweer moeite met boodschappen doen.” Want eenmaal terug zijn er geen banen.

Sarwani: „De grond is hier slecht. Er is niet genoeg water om nootjes te planten. De laatste twee jaar is de oogst mislukt.” Ook dit jaar zal de van droogte gespleten grond weinig opleveren. Sommige bewoners – vaak ook de vrouwen – reizen af naar Jakarta om in een fabriek te werken.

Toch wonen er ook gezinnen in Waliwis die het wel goed voor elkaar hebben. De zus van Jamilah verdiende in Saoedi-Arabië wel 10 miljoen roepia (740 euro) per maand, omdat ze er niet in de huishouding werkte maar als naaister. Haar huis heeft wel meubels. Van een ander luxueus huis zijn de bewoners niet thuis, maar dorpsgenoten vertellen dat daar een Egyptenaar woont met zijn lokale vrouw. De Egyptenaar is tussenpersoon voor de vrouwen die naar het Midden-Oosten gaan.

En even verderop woont het winkeliersechtpaar van het dorp. Syaifudin en Romlah zijn misschien wel degenen die het meest profiteren van de gastarbeiders. Romlah heeft make-up op en draagt een nepgouden ketting. En het echtpaar maakt zich op voor een reis van vier maanden naar Mekka om de hadj, de islamitische bedevaart te doen. Syaifudin: „Ik heb ooit in een droom in het vliegtuig gezeten.” Romlah: „Als ik bang ben, ga ik gewoon bidden.”

Syaifudin ziet hoe Waliwis met de jaren is veranderd. Voordat de Arabië-hausse een jaar of vijftien geleden begon, werkte iedereen in het dorp in de landbouw. Tractoren hadden ze niet, het ploegen ging met buffels. Ook zijn er nu veel meer motorfietsen. De mensen die met geld terugkeren uit het Midden-Oosten, gedragen zich anders dan eerst. „Je weet toch hoe mensen veranderen als ze plotseling geld hebben? Ze worden arrogant, de beleefdheid verdwijnt.”

Acht jaar geleden begon Syaifudin met een klein snoepwinkeltje in het dorp, maar toen hij merkte dat de Midden-Oostengangers meer te besteden hadden, ging hij ook andere dagelijkse benodigdheden verkopen. Mie, slippers, zeep. „Als de gastarbeiders rond de ramadan terugkomen, zorg ik dat de winkel extra vol is. Ik moet dan geld wisselen in een dorp in de buurt, want ze komen altijd terug met die grote biljetten van 100.000 roepia.”

Aan het humeur van zijn klanten merkt hij of de cheques die hun vrouwen en dochters sturen al binnen zijn. Veel van zijn klanten kopen op krediet en betalen als het geld er is. Soms staan ze wel een miljoen roepia bij hem in de schuld. „Ik weet dan dat een van hun dochters in Saoedi-Arabië werkt, dat is mijn garantie.”

Toen Romlah jong was, ging men nog niet naar Saoedi-Arabië. En toen ze eenmaal getrouwd was, kwam het er niet meer van. „Maar als ze toestemming had gevraagd, had ik het niet gegeven”, zegt Syaifudin. „Ik zou er niet tegen kunnen als mijn vrouw twee jaar weg zou gaan. Ze moet gewoon hier blijven.”

Want dat zoveel moeders en dochters in het buitenland zitten, blijft niet zonder problemen. De echte uitwassen, die de bewoners kennen van horen zeggen, zijn Waliwis bespaard gebleven.

Hier geen half-Arabische kinderen van vrouwen die zijn verkracht door hun Saoedische baas. Geen vrouwen die mishandeld zijn teruggekomen, zonder te zijn betaald. Wat wel gebeurt, is dat de mannen het geld dat hun vrouw opstuurt, uitgeven aan andere vrouwen. Soms trouwen ze met een tweede vrouw, die ze dan weer aan de kant zetten als hun eerste vrouw terugkeert. De kinderen van de eerste vrouw leven verwaarloosd bij oma en opa.

Jamilah’s man gedroeg zich wel tijdens haar afwezigheid. Maar haar kinderen hadden het moeilijk. Er werd niet voor ze gekookt, haar 19-jarige dochter Fauzia heeft haar school niet afgemaakt. „Als de moeder er niet is, worden de kinderen niet goed verzorgd. Er was niet genoeg steun om haar te helpen met leren.”

Bij een huis verderop in het dorp, vertelt ene Marzam dat hij vijf dagen nadat zijn vrouw was vertrokken, met een ander trouwde. Twintig dorpsgenoten die eromheen staan, moeten lachen. „Mijn eerste vrouw vond het goed, die had al haar toestemming gegeven.” Met zijn tweede vrouw kreeg hij een kind. Maar na anderhalf jaar kwam zijn eerste vrouw terug en scheidde hij weer van de tweede.

Maar waar Marzam liever over praat, is zijn huis. Het ziet er vervallen uit, het dak is nog van riet. Eromheen liggen stapels bakstenen. „Ik ben opgelicht”, zegt Marzam. Het geld dat zijn vrouw uit Saoedi-Arabië stuurde, had hij gegeven aan een man die een nieuw huis voor hen zou bouwen. Maar de man verdween, de bakstenen liggen er al drie jaar. „Ze zeggen dat er geen zegen rust op het geld uit Saoedi-Arabië”, zegt hij.

Zijn buurman Bukasin beaamt het. Zittend op een kleedje op zijn veranda waar hij het bezoek ontvangt, haalt hij een biljet uit zijn zak. Braziliaans geld, 5 real. Er volgt een ingewikkeld verhaal, over dozen vol Braziliaanse bankbiljetten die nog tevoorschijn zouden moeten komen. Een schat uit de tijd van Soekarno. „Ik heb 18 miljoen roepia betaald om te zorgen dat dat geld naar boven komt. Maar het blijkt er helemaal niet te zijn.”

Bukasin wilde zijn vrouw niet naar Saoedi-Arabië laten gaan, maar ging zelf. Mannen gaan minder vaak dan vrouwen, omdat zij van tevoren zo’n 13 miljoen roepia (960 euro) moeten inleggen.

Bukasin maakte in Saoedi-Arabië deuren en kozijnen, maar vertrok halsoverkop na een conflict over zijn salaris. Zijn paspoort is nog bij zijn baas, hij kwam terug op een vervalst paspoort. Bukasin zou wel weer terugwillen, maar zit nog te denken hoe hij het beter kan aanpakken dan de vorige keer.

Want inmiddels heeft Bukasin door hoe het zit, met dat Arabische geld. „Bij sommige families zorgt het voor een verbetering, maar andere families geven het te snel uit. Bij hen blijft alles hetzelfde.” En, wat hij ook bij zijn dorpsgenoten zag: „Als ze daar nog werken, kunnen ze hier een mooi huis bouwen. Als ze wachten tot ze terug zijn, lukt het nooit. Dan is er altijd wel wat.”

Lees alle afleveringen van deze zomerserie over de economie van het dorp via nrc.nl/economie