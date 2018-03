Arabieren kopen Man City

De Britse voetbalclub Manchester City is gisteren voor 200 miljoen pond (246 miljoen euro) overgenomen door investeerders uit Abu Dhabi. De nieuwe eigenaars gaven nog diezelfde dag een voorproefje van hun ambities met de club en hun financiële draagkracht door voor 32,5 miljoen pond de Braziliaanse ster Robinho van Real Madrid in te lijven, de hoogste transfersom betaald door een Britse club.

Het Arabische concern Abu Dhabi United Group (ADUG), waarvan ook leden van de schatrijke koninklijke familie van het Arabische emiraat deel uitmaken, kocht Manchester City van de omstreden vroegere Thaise premier Thaksin Shinawatra. Deze had de club vorig jaar gekocht voor 81,5 miljoen pond.

Als het aan de nieuwe eigenaars van City ligt, wordt de hegemonie van Manchester United, Chelsea, Arsenal en Liverpool doorbroken. „Wij zien Man City als een club die kan meedraaien in de topvier”, aldus de 31-jarige Sulaiman al-Fahim, de topman van ADUG, zelf een flamboyante miljardair die zijn fortuin in onroerend goed heeft gemaakt. Hij staat bekend als de Donald Trump van Abu Dhabi.

De overname zal niet alleen stadgenoot United maar ook Chelsea zorgen baren. De Russische eigenaar van de Londense club, Roman Abramovitsj, krijgt nu concurrentie van Arabieren, die mogelijk nog rijker zijn dan hij.

De overname werd met instemming begroet door City-voorzitter Garry Cooke. „Kunnen we even groot of groter zijn dan Manchester United? Ja. Kunnen we de Premier League [de Engelse competitie] winnen? Ja. Kunnen we de Champions League winnen? Ja. Het kan tien jaar duren, misschien langer, maar we zullen winnen.”

Ondanks de nieuwe financiële mogelijkheden deed Manchester City een vergeefs bod op een andere topspeler, de Bulgaar Dimitar Berbatov van Tottenham Hotspur. Die ging naar aartsrivaal United.