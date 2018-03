Allianz laat Dresdner niet volledig los

Vijf jaar geleden zou de suggestie dat Commerzbank Deutsche Bank in Duitsland ooit naar de kroon zou kunnen steken genoeg zijn geweest om in een inrichting te worden opgenomen. Maar de overname voor 9 miljard euro van Dresdner Bank door Commerzbank is geen zinsbegoocheling.

Commerzbank was een bereidwillige koper en Allianz, de verzekeraar die Dresdner in 2000 voor 23 miljard euro had gekocht, een gretige verkoper. Dat verklaart waarom zelfs geen poging is ondernomen om de schijn van een fusie op te houden en waarom de transactie grotendeels volgens de wensen van Commerzbank is verlopen.

Commerzbank betaalt niet meer dan de boekwaarde, en ongeveer 95 procent daarvan in aandelen. Daarnaast zet Commerzbank 975 miljoen euro opzij voor Allianz, als een ‘risicoverzekering’ voor mogelijke verliezen op hypotheekobligaties. Allianz krijgt in 2018 wat daarvan is overgebleven.

Op het eerste gezicht leidt de transactie tot een milde verwatering bij Commerzbank, wiens eigen aandelen op zo’n 10 procent beneden de boekwaarde werden verhandeld, terwijl het concern de boekwaarde neertelt voor die van Dresdner. Maar de combinatie zou veel geld in het laatje kunnen brengen. Commerzbank wil zo’n 9.000 arbeidsplaatsen schrappen, inclusief een rationalisering van de overlappende activiteiten in Duitsland en een radicale afslanking van Dresdner Kleinwort, de chronisch verlieslijdende zakenbank. De saneringskosten van 2 miljard euro zullen naar verwachting in 2011 synergievoordelen opleveren van 5 miljard euro.

De nieuwe eigenaren zullen de risicogevoeligheid terugdringen, met name bij de handel voor eigen rekening bij Dresdner Kleinwort. De kapitaalbesparingen – met een waarde van 1,4 miljard euro- zullen ertoe bijdragen dat Commerzbank een gezond kernkapitaal bereikt van meer dan 7 procent.

Strategisch verkeert Commerzbank in een goede uitgangspositie. Het zal Duitslands tweede bank worden met 11 miljoen klanten. Verlost van de ambitie om een mondiale speler te worden op de kapitaalmarkten, kan Commerzbank zich concentreren op zijn divisies voor private en zakelijke klanten, zijn activiteiten voor het midden- en kleinbedrijf en Midden- en Oost-Europa.

Allianz heeft het nog niet helemaal uit zijn hoofd gezet een rol van betekenis te blijven spelen in de banksector. Zijn aandelen in Commerzbank geven het concern een belang van 30 procent in de nieuwe combinatie. Het zal tevens twee vertegenwoordigers krijgen in de raad van commissarissen en het zal zijn distributiekanaal voor verzekeringsproducten behouden. Commerzbank zal het bestuur domineren en meent dat het belang van Allianz zijn onafhankelijkheid niet zal compromitteren. Maar uit de daden van Allianz zal moeten blijken of dat werkelijk zo is.

Michael Prest

Vertaling Menno Grootveld

