Afdingen: niet op de prijs, wel op extraatjes

Utrecht, 2 sept. - „Betaal jij de koffie?”, vraagt Bernard Oenema (47) na afloop van ons interview in de Utrechtse stationsrestauratie. Ik knik. „Mooi”, zegt hij met een brede glimlach. „Weer een onderhandeling gewonnen.”

Oenema is directeur van training- en adviesbureau VMR, gespecialiseerd in trainingen in financiële onderhandeling. Hij kent de psychologische trucs die nodig zijn voor iets waar heel van vakantie terugkerend Nederland inmiddels expert in zou moeten zijn: afdingen (of „pingelen”, zoals Oenema het consequent blijft noemen).

Maar waar Nederlanders in het buitenland bekendstaan als onvermurwbare afdingers, is dat eenmaal thuis wel anders. Uit een steekproef in juli van onderzoeksbureau Advance onder 5.500 Nederlanders geeft bijna 40 procent van de ondervraagden aan in eigen land nooit te proberen een korting te bedingen.

Eeuwig zonde, volgens Oenema, zelf een doorgewinterd pingelaar, maar hij begrijpt het wel. „In Nederland is het lastig om wat van de prijs af te praten. We hebben hier veel concerns en weinig zelfstandig ondernemers. Een beetje medewerker zegt ‘bekijk ’t lekker’ als je om een korting van 100 euro vraagt.”

Dé truc, volgens Oenema, is het bedingen van zaken die niet in geld uit te drukken zijn. „Laatst kocht ik een plasma-tv”, vertelt hij. „Ik heb net zo lang staan drammen totdat ze hem thuis gratis installeerden. Eenmaal daar namen ze de verpakking ook nog eens mee. Was ik mooi van de rotzooi af.”

Meer voorbeelden: Oenema’s oude droger werd meegenomen door de installateur toen hij zijn nieuwe kwam brengen. Bij de aankoop van een telefoon kreeg hij er een hoesje bij, hij kreeg manchetknopen en bijpassende sokken bij zijn nieuwe pak, een gratis kop koffie na een uitgebreid diner („Brengt u mij even de rekening na een kop koffie van het huis, mevrouw?”) en batterijen krijgt hij inmiddels bij elk gekocht apparaat waar batterijen in horen. „Anders werkt-ie niet hè?”

Hoe gaat het in z’n werk? Verbale overtuigingskracht is belangrijk, vertelt Oenema. „Vraag dus niet: mag ik er een stropdas bij?, maar zeg: ik wil daar een stropdas bij. Gebruik geen verkleinwoordjes.” Het is slim tegen sluitingstijd naar een winkel te gaan („die verkoper wil ook naar z’n vrouw”), ga voor de grote aankopen tegen het einde van het jaar („verkopers moeten dan hun targets halen”), kies liever een mannelijke dan een vrouwelijke winkelhulp („mannen blijven hoffelijk bij vrouwen, dat schaadt de onderhandeling. Vrouwen gebruiken hun charmes bij de mannelijke verkoper”) en er zijn sectoren zoals de keukenbranche, autodealers, hypotheken en witgoed waar gewerkt wordt met grote marges. Oenema: „Dertig procent van een keuken afpraten moet haalbaar zijn.”

Duidelijk, maar waarom zijn wij nu zo slecht hierin? Volgens Willem Mastenbroek, emeritus hoogleraar aan de VU en schrijver van het boek Vaardiger Onderhandelen, zijn hiervoor allerlei oorzaken aan te wijzen. „Nederlanders hebben moeite met de ongemakkelijkheid die het vastgelopen gesprek met zich meebrengt”, volgens Mastenbroek. „We zijn polderaars. We geloven in het goede gesprek, maar een beetje onderhandeling zit af en toe vast.”

In het creëren van een goede sfeer, essentieel voor een goede onderhandeling, zijn we niet sterk. „We blijven veel te ernstig, praten niet over koetjes en kalfjes. Onderhandelen, ook als het om een nieuwe auto gaat, is vertrouwen, zorg dat je meer van elkaar weet voordat je ter zake komt.”

Of doe zoals Oenema: maak grappen. „Onderhandelen is een spel”, zegt hij, met pretoogjes. „Zorg dat het voor de tegenpartij leuk is.” Dus kwam Oenema laatst op blote voeten uit de paskamer in een splinternieuw pak: „Mooi kostuum hoor, maar zonder bijpassende sokken kan ik toch niet over straat, meneer?” Hij kreeg ze er gratis bij. Inclusief stropdas.

VS: noem ze ‘hey buddy’ of ‘hey boss’ Afdingen in het kapitalistische New York is een belediging voor elke organisatie die winst probeert te maken. Dat wil niet zeggen dat de klant geen afdingtechnieken kan toepassen. Twee aanspreekvormen zijn cruciaal: „hey buddy” en „hey boss”. De eerste gebruik je in de horeca. Vraag je „buddy” nooit om een betere prijs of om een beter gevuld bord. De „hey boss” pas je toe bij verkopers die in de hiërarchie lager staan dan jij. De verkoper van bananen met zijn fruitkarretje op straat. Je „boss” is gevoelig voor vragen over hoe de zaken gaan. Je knikt en geeft twee kwartjes meer dan hij vraagt. In reactie daarop draait hij zich om en doet hij er nog een banaan bij. Als dat niet helpt, wend je je tot de verkoper. Wat hij ook vraagt, kijk hem samenzweerderig aan. Overtuig hem ervan dat je geen toerist bent. Eén vraag volstaat: „And THIS is the New York-price?” Freek Staps, New York

Kenia: moord is hier onderhandelbaar In Kenia valt over alles te onderhandelen. Een politieagent eist smeergeld voor een defect aan de auto: 5.000 shilling (50 euro). De agent neemt na de onderhandelingen genoegen met 2.000. Een buitenlander wil een verblijfsvergunning. Een onderonsje met een ambtenaar en een goed gevulde, bruine enveloppe doet wonderen. Over de inhoud kan worden onderhandeld. Een rijke zakenman wil zijn zeurende echtgenote laten vermoorden. Aan moordenaars is geen gebrek op de zwarte markt en er kan ook een politieagent worden ingehuurd. De vraagprijs is te hoog en er wordt onderhandeld. In Kenia dingt iedereen af. Er zijn prijzen voor toeristen, prijzen voor blanken en prijzen voor gewone mensen. De vraagprijs voor de toeristen is vijf keer te hoog, de blanke prijs drie keer en de Afrikaanse prijs het dubbele. Koert Lindijer, Nairobi

Rusland: afdingen alleen in de taxi of op de markt Afdingen hoef je in Rusland maar in twee situaties: in de taxi en op de markt waar Oezbeken of Tadzjieken hun waren verkopen. In de taxi is het eerstgenoemde bedrag meestal drie keer hoger dan verwacht. Dan begint het afdingen. Begint hij op 4.000 roebel (110 euro) voor een ritje naar het vliegveld, breng daarna een tegenbod van 2.000 uit en zeg dat je dat bedrag altijd betaalt. Als je geluk hebt eindig je dan 500 roebel hoger. Op de markt gaat het er agressiever aan toe. De meeste kooplieden bespringen je met verzoeken om hun ‘goedkope’ appels, eieren of uien af te nemen. Er wordt een hoeveelheid afgewogen en een bedrag geroepen, dat meestal het prijsniveau van een Haagse groenteboer evenaart. Je kunt er tegenin gaan en zeggen dat het wel erg duur is, maar als hij je dan meewarig aankijkt en je zijn gouden tanden laat zien, kun je alleen nog maar zeggen: „Nou, vooruit dan maar.” Michel Krielaars, Moskou

Frankrijk: 10 procent met een goed verhaal Je kunt in Frankrijk best je leven lang naar de winkel gaan zonder af te dingen. Onderhandelen zit niet ingebakken in de koopcultuur. Winkeliers houden er geen rekening mee in hun prijsstelling. Zeker niet in warenhuizen. Wie daar toch wil proberen de verkoper te verleiden tot het geven van een korting, kan het beste in gedachten houden dat hij zijn chef moet overtuigen. Dus niet zeggen: „mijn budget is niet hoger dan..”, maar: „kijk, hier zit een vlekje op de computer, je kunt wel zien dat dit het etalagemodel is.” Met een goed verhaal is 10 procent haalbaar. Afdingen is voor Fransen iets wat je probeert op vakantie. Op de markt dus, in het zuiden van Frankrijk. Rond de Middellandse Zee wordt meer onderhandeld dan in het noorden. Dat merk je in de voorsteden waar Noord-Afrikanen een handel hebben. Het is geaccepteerd dat je trots bent als ‘négocier le prix’ – over de prijs onderhandelen – tot succes leidt. Maar geheel zonder schaamte is het onderwerp niet. Het letterlijke woord voor afdingen – marchander – is uitgesproken negatief. René Moerland, Parijs