Actiegroep Iraanse studenten stapt naar de rechter

Amsterdam, 2 sept. Een groep Iraans-Nederlandse studenten en wetenschappers gaat de regering voor de rechter slepen. Ze zijn het niet eens met het besluit om studenten uit Iran uit te sluiten van studierichtingen waar zij informatie zouden kunnen krijgen over het maken en verspreiden van kernwapens. Dat zei Behnam Taebi van de actiegroep Iraanse Studenten gisteren tijdens een demonstratie van enkele tientallen leden van het collectief bij de Universiteit van Amsterdam. Minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) opende daar het academisch jaar. Volgens de groep is de uitsluiting in strijd met de Nederlandse grondwet en verscheidene internationale verdragen.