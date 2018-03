Aangifte tegen Kamminga

Het Gelderse statenlid Toine van Bergen (Groep Van Bergen/Solidara) heeft aangifte gedaan tegen Jan Kamminga (VVD), oud-commissaris van de koningin van Gelderland. Die zou onder ede hebben gelogen over zijn rol in ‘Geldergate’, een politieke affaire over het Gelderse evenementenbeleid in 2001.

Volgens Van Bergen heeft Kamminga in een onlangs afgeronde civiele procedure voor de rechtbank, aangespannen door ex-gedeputeerde Wim Scheerder (PvdA), leugens verkondigd. „Een oud-commissaris mag daar zo niet mee wegkomen.”

Scheerder wilde eerherstel en schadevergoeding. Hij trad af wegens fraude bij het evenementenbeleid. Scheerder had zijn handtekening gezet onder een brief aan het organisatiebureau Gelderland Events (GE), waarin – in strijd met de waarheid – werd gesteld dat Gedeputeerde Staten een contract hadden met GE. Met die brief sloot het bureau een lening af.

Kamminga zou grote druk hebben uitgeoefend op Scheerder om te vertrekken. Hij zou hem hebben voorgehouden dat toenmalig minister De Vries van Binnenlandse Zaken zou ingrijpen als hij niet vrijwillig zou terugtreden. Drie getuigen hebben tegenover de rechtbank bevestigd dat de oud-commissaris hiermee heeft gedreigd, maar Kamminga ontkende. De Vries, zo bleek tijdens de rechtszaak, beschouwde het als een interne zaak voor de provincie. De rechtbank concludeert nu dat Kamminga „een onjuiste en onware mededeling” heeft gedaan aan Scheerder. Kamminga wil niet reageren.