Extra concert George Clinton Parliament / Funkadelic

Amsterdam: Paradiso. Aanvang: 21.00u. Entree: 30 euro (excl. lidm.) Inl: www.paradiso.nl

Omdat het concert dat George Clinton morgen in Paradiso geeft supersnel was uitverkocht, is er vanavond een extra concert ingelast. De klassiekers die de godfather van de p-funk in de jaren zeventig en tachtig opnam zijn onverslijtbaar en de concerten van de grootmeester zijn niets minder dan legendarisch. Binnenkort verschijnt het nieuwe album George Clinton and Some Gangsters of Love, met medewerking van Sly Stone, Santana en de Red Hot Chili Peppers.