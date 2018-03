Beschilderd aardewerk

www.ateliertempel.nl

Een ontbijtbord met een snowboarder of surfer erop, of misschien toch maar die met een klassieke revolver? Op de site van Atelier Tempel staat allerlei aardewerk dat is beschilderd met vrolijke ontwerpen. Schaaltjes, pastaborden en ontbijtbordjes, maar ook theepotten. Sommige exemplaren hebben overrompelend drukke motieven, andere enkel een mooie tekening. De prijzen van de bordjes liggen tussen de 30 en 40 euro, die van de schalen grofweg tussen de 15 en 60 euro. Ook vind je er tegels die je kunt ophangen of inmetselen. In de vorm van een wolk, een hartje of gewoon een slordige rechthoek (20 tot 80 euro). Maakster Hilde Tempelman heeft een atelierwinkel op de Eerste Jacob van Campenstraat in Amsterdam, waar je de producten kunt bekijken en ophalen. Bestellen via internet is gemakkelijker. En Tempelman beschildert ook op verzoek (MM)

Met bijdragen van Titia Ketelaar, Marten Mantel, Marjolein Marchal en Margot Poll