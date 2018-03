‘Ga Koken!’ Sam Stern

www.samstern.co.uk, 15,95 euro. uitgeverij Ploegsma

In Engeland is Sam Stern bijna net zo beroemd als Jamie Oliver. Sam houdt van koken en vindt het leuk om dat op een Jamie-achtige manier te doen. Hij nodigt zijn vrienden uit, kookt (samen met zijn moeder) en maakt foto’s van zijn vrienden en zichzelf terwijl zij heerlijk zitten te eten. Dat het heerlijk is, bewijst zijn derde kookboek. In de eerste delen ging het om gemakkelijke en snelle recepten voor en door tieners gemaakt. Voor het derde deel tovert hij met favoriete ingrediënten van zijn vrienden (zoet, groente, biefstuk, kaas, aardappels, chocolade en pasta) smakelijke gerechten. Vooral de crème karamel is een aanrader. Vorige week werd Sam achttien, hij is dus kindster af en moet echt gaan concurreren met beroemde Engelse koks. Hij heeft zijn volgende kookboek al aangekondigd: een studentenkookboek. (MP)