Voorpremière: Where in the World is Osama Bin Laden?

Amsterdam: Cinema de Balie. Aanvang: 19.00u. Inl: www.debalie.nl

Volgens Hollywoodblockbusters kan een ogenschijnlijk onmogelijke opdracht het best worden uitgevoerd door een enkele, eenzame strijder, die het lot van de wereld in eigen hand neemt. Met deze les in het achterhoofd besloot Morgan Spurlock (Supersize Me), het heft in eigen hand te nemen en op zoek te gaan naar Osama bin Laden. Zijn doel: de wereld iets veiliger te maken voordat zijn eerste dochter geboren wordt. Nagesprek Bahram Sadeghi met Bram Stemerdink en Eric de Vroedt.