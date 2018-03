2 wegjagen

Bug Free Page

www.bugsbuzz.com

Iedereen die weleens ’s avonds in het donker achter zijn computer zit, kent die kleine gevleugelde beestjes die je monitor als een oase beschouwen. Ze gaan vol zelfvertrouwen op je scherm zitten en belemmeren je zicht op bijvoorbeeld de nieuwste outfit van Katie Holmes op celebrityfotoblog. Vaak zijn het motten die van plan zijn jouw lievelingsvest als avondmaaltijd te nuttigen. De website bugsbuzz meent met The Bug Free Page de insekten gemakkelijk te kunnen weren: de site zendt continu een ultrahoge frequentie uit, waar de vliegen en motten niet tegen kunnen. De gele kleur van de site moet een extra stimulans zijn om de beestjes op afstand te houden. Het werkt: de insekten zijn binnen de kortste keren weg bij je computer, maar die hoge frequentie is ook voor mensen niet echt prettig. De kans bestaat dus dat je zelf net zo geïrriteerd raakt. (MMan)