2 filo-café

Seksuele vrijheid

Nijmegen: Café Trianon. Aanvang: 20.00u. Inl: www.filosofisch-cafe.nl

Een van de verdiensten van de seksuele revolutie is dat seks niet meer iets is om je voor te schamen, het mag open en bloot op straat. Maar sommigen zijn ook bezorgd. Zo sprak minister Plasterk al zijn zorgen uit over de geseksualiseerde jeugdcultuur. Filosofe Stine Jensen vindt het prima dat het kabinet in actie komt tegen de ‘pornoficatie’ van de samenleving. Maar is er wel sprake van pornoficatie? Mag de overheid zich bemoeien met ons seksuele leven? En: kent de seksuele vrijheid grenzen? Met: Stine Jensen en columnist Bernice Breuer.