Zijn doel: nr. 45 van de wereld

‘Kom, niet opgeven. Je speelt een vijfsetter tegen de nummer vier van de wereld. Geniet ervan.’ Dat ging door het hoofd van Kei Nishikori toen David Ferrer na drie uur spelen op gelijke hoogte kwam in de derde ronde van de US Open. Nishikori had de eerste twee sets gewonnen, maar kreeg gaandeweg de partij steeds meer last van kramp. „Mijn positivisme hield me in de race”, zei de Japanner nadat hij de wedstrijd gisteren op zijn derde matchpoint had veiliggesteld met een forehand winner: 6-4, 6-4, 3-6, 2-6 en 7-5.

Nishikori (18) is een van de vele jonge spelers die afgelopen weekend de show stal op Flushing Meadows. De 21-jarige Fransman Gael Monfils sloeg topper David Nalbandian uit het toernooi. De twintigjarige Amerikaan Sam Querrey was te sterk voor Ivo Karlovic. En Argentijn Juan Martin del Potro (19) won van Fransman Gilles Simon. Net als het vrouwentoernooi werd het mannentoernooi daarmee in de eerste week van flink wat toppers beroofd.

De overwinning van Nishikori is zonder twijfel de grootste verrassing. De Japanse nummer 126 van de wereld reikte tot nu toe nooit verder dan de eerste ronde van een grandslamtoernooi. Hij schreef in februari van dit jaar voor het eerst een ATP-toernooi op zijn naam – in Delray Beach, door in de finale James Blake te verslaan – en is het challengercircuit nog maar net ontgroeid. Tegen Ferrer speelde hij de tweede vijfsetter in zijn slechts één jaar oude profcarrière.

Met zijn 18 jaar en 254 dagen is Nishikori de jongste speler sinds Marat Safin, tien jaar geleden, die de laatste zestien in New York bereikt. De laatste keer dat een Japanner zo ver reikte was in 1937, toen Fumituru Nakano en Jiro Yamagishi in de vierde ronde van het grandslamtoernooi stonden. Op de vraag of zijn zegereeks veel losmaakt in zijn geboorteland, haalde Nishikori gisteren zijn schouders op. „Geen idee. Ik houd me daar niet zo mee bezig.”

En dat is niet vreemd, want Nishikori woont al een paar jaar niet meer in Japan. Op zijn dertiende stuurden zijn ouders hem naar de Amerikaanse Bollettieri Academie, waar hij wordt gesponsord door een bekend Japans elektronicaconcern. Na slechts een paar maanden kreeg Nishikori de bijnaam Project 45, verwijzend naar zijn streven om de prestatie van zijn inmiddels gepensioneerde landgenoot Shuzo Matsuoka te verbeteren: plaats 46 van de wereldranglijst.

Afgaand op zijn optreden tegen Ferrer wordt Project 45 binnen afzienbare tijd afgerond. Want als er afgelopen weekend iemand toptennis demonstreerde, dan was het de Japanner. Nishikori trok vanaf het begin het initiatief naar zich toe in het spannende duel. Leunend op zijn snelheid en forehand won hij in ruim een uur tijd de eerste twee sets. Nadat Ferrer de stand gelijk had getrokken, hield de kleine Aziaat het hoofd koel. Hij brak de Spanjaard in de vierde game van de beslissende set en serveerde de wedstrijd op 6-5 uit.

In de vierde ronde ontmoet Nishikori vandaag Juan Martin del Potro, de jonge Argentijn die door Amerikaanse media is uitgeroepen tot hottest player on tour next to Rafael Nadal. Del Potro, die al 22 wedstrijden ongeslagen is, wordt in New York als gevaarlijkste outsider voor de titel beschouwd. Door Gilles Simon werd Delpo gisteren tot het uiterste getest. Maar met zijn bijna machinale precisie en verwoestende service wist hij de partij na bijna vier uur naar zich toe te trekken: 6-4, 6-7, 6-1, 3-6 en 6-3.

Rafael Nadal moet de ontwikkelingen van alle angry young men met een tevreden glimlach hebben gevolgd. De Spanjaard zal er niet om treuren dat de toppers David Nalbandian, David Ferrer en James Blake al zo snel zijn uitgeschakeld. Daar komt bij dat de nieuwe aanvoerder van de wereldranglijst weinig druk lijkt te voelen bij zijn nieuw verworven positie. „Als je wilt winnen is je doel altijd hetzelfde”, aldus de Spanjaard in New York. „Natuurlijk was het een eer om Roger Federer af te lossen. Maar feitelijk is er weinig veranderd. Als nummer twee wilde ik mijn tennis verbeteren en goede toernooien spelen. En als nummer één wil ik dat nog steeds.”