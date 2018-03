Zij kunnen nu dus niet meer de politiek in ZWOLLE. Rechts van het ME-busje, buiten de blik van de camera, lopen ongeveer honderd aanhangers van de Nederlandse Volksunie op de Deventerstraatweg in Zwolle. Deze extreem-rechtse organisatie hield zaterdag een demonstratie tegen het Verdrag van Lissabon. De route voerde door de Zwolse volkswijk Assendorp. De mannen op de foto zijn waarschijnlijk buurtbewoners. Er werden zo’n 160 politieagenten ingezet, die niet konden voorkomen dat er schermutselingen ontstonden tussen de extreem-rechtse demonstranten en de ongeveer tweehonderd tegenbetogers. De politie heeft tien mensen aangehouden. De linkse en rechtse demonstranten gingen elkaar volgens de politie met stenen en skateboards te lijf. Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle heeft van tevoren laten onderzoeken of het mogelijk was de demonstratie te verbieden, maar dat was volgens hem niet het geval. Foto Herman Engbers 30-8-2008 Zwolle (ov) Nederland de extreem rechtse NVU van Constant Kusters demonstreert in Zwolle. "tegen het verdrag van Lissabon." Een groepje mannen wil hun blote kont laten zien aan de voorbijkomende demonstratie maar wordt hardhandig door de politie weggeslagen. foto Herman Engbers mannen laten hun blote billen zien tegendemonstranten

Engbers, Herman