Zakenbankiers wacht grote ontslaggolf

Een baan als zakenbankier betaalt goed, maar de werkgelegenheid is in deze sector verre van gegarandeerd. En de herfst is normaal gesproken toch al het seizoen waarin de meeste ontslagen worden aangekondigd. De moeilijkere omstandigheden op de kredietmarkten en de lange reeks ontslagen van afgelopen zomer voeden de vrees dat het bloedvergieten op Wall Street dit najaar een nog grote vlucht zal nemen.

Ondanks het nieuws over ontslagen, vacaturestops en zelfs verboden om nog langer kleurkopieën te maken – zoals bij financiële reus Citigroup – blijkt uit de officiële werkgelegenheidscijfers nog weinig van de oplopende spanningen. De werkgelegenheid in de sector is in het tweede kwartaal juist met 0,4 procent toegenomen in vergelijking met het eerste kwartaal, aldus het Amerikaanse ministerie van Arbeid.

Maar dat is een schrale troost: het duurt altijd even voordat de bekendmakingen van ontslagen daadwerkelijk doordringen in de officiële cijfers.

Bovendien is het aantal ontslagen sinds eind juni verder toegenomen. Dat is zorgwekkend. Werkgevers sturen doorgaans in de zomer geen mensen weg. De afgelopen vijftien jaar werden er ’s zomers gemiddeld 18 procent minder mensen ontslagen dan in het voorjaar, aldus de Amerikaanse headhunter Challenger, Grey & Christmas.

Werkgevers halen die achterstand in de herfst weer in, als de budgetten voor het komende jaar krapper blijken te zijn. Het aantal ontslagen is dan 30 procent hoger dan in de zomer. En als er minder personeelsleden over zijn, kunnen er meer bonussen worden verdeeld onder degenen die wel mogen blijven.

Hoe erg kan het worden? Veel waarnemers betogen dat dit de zwaarste financiële crisis in drie decennia is. En hoe langer de kredietcrisis duurt, des te groter de kans dat deze crisis Wall Street meer pijn bezorgt dan de grote inzinking van begin jaren zeventig. Zo’n 17 procent van de personeelsleden van zakenbanken verloor tussen 1972 en 1974 zijn baan. In New York zelfs bijna één op de vier. Slimme bankiers leggen nu alvast een noodrantsoen aan voordat de kou definitief zijn intrede doet.

Robert Cyran

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com