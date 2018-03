Winstdaling bank BNG door crisis

Den Haag, 1 sept. De onrust op de financiële markten heeft ook de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) geraakt. De bank, die krediet verleent aan overheidsinstellingen, zag de winst het afgelopen half jaar flink dalen. BNG meldde vandaag een winst van 73 miljoen euro in de eerste zes maanden van dit jaar. Dat is een daling van ruim een derde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. BNG verwacht onder meer wegens de kredietcrisis dat het resultaat over geheel 2008 sterk zal dalen ten opzichte van vorig jaar.