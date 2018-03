Wat gebeurt er met graven als het grafrecht verloopt?

De familie Wiersma peinst over verlenging van de grafrechten van het graf van hun lang geleden overleden grootouders. Wat gebeurt er met het graf als ze niet verlengen, vraagt Wilma Wiersma uit Groningen. „En met de monumentale, dure grafsteen?”

Een grafrust van twintig jaar, één generatie, is in Nederland het meest gangbaar, vertelt Guus Sluiter, directeur van het Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover. Als de familie de rechten niet verlengt, gaan er meestal een paar jaar overheen voordat de buitendienst van een begraafplaats het graf ruimt. Vroeger gebeurde dat met de hand, tegenwoordig met graafmachines en een discreet scherm om de grafkuil.

De grafresten komen in een zogenaamde knekelput terecht. Op sommige begraafplaatsen is die plek geheim, om te voorkomen dat mensen de overblijfselen stelen.

De botten – meer is er na tien jaar niet over – mogen de begraafplaats volgens de wet nóóit verlaten. Reden: we begraven omdat we geloven in wederopstanding. Daarop wachtende, kun je graven volgens joden, moslims en christenen beter niet ruimen. Uit ruimtegebrek zijn onorthodoxe christenen in Nederland daar enigszins op teruggekomen. Sluiter. „Zolang de knekels maar op een begraafplaats blijven liggen, komen ze uiteindelijk wel weer bij elkaar, is de gedachte.”

Om van eeuwige grafrust verzekerd te zijn, heeft de joodse gemeenschap al in de zeventiende eeuw stukken land in Nederland opgekocht. Voor moslims worden op Nederlandse begraafplaatsen steeds meer (eeuwige) islamitische graven aangelegd. Een stichting draagt mede zorg voor de kosten. Sluiter: „Moslims liggen met hun gezicht naar Mekka begraven. Alleen al daarom zou een knekelput niet voldoen.”

Van de kist is meestal maar weinig over. En de grafsteen? Sluiter: „Meestal wordt de grafsteen vernietigd. Soms wil de familie de steen hebben, of wordt deze gebruikt voor een kunstproject of – omgedraaid – voor de aanleg van paden.”

Freek Schravesande