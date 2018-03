Vrouwenelftal niet langs Zwitserland

ROTTERDAM, 1 sept. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben zaterdag met 1-1 gelijkgespeeld tegen Zwitserland, dat in het EK-kwalificatieduel net voor tijd gelijkmaakte. Nederland heeft nog een kleine kans zich te plaatsen voor het EK. Dan moet wereldkampioen Duitsland Zwitserland verslaan en moet Nederland het laatste duel van België winnen. In dat geval wordt Nederland tweede in de groep en heeft het recht op een play-offwedstrijd.