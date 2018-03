Vier zeer dronken pubers opgenomen

Delft, 1 sept. Het Delftse Reinier de Graaf Gasthuis heeft dit weekeinde vier jongeren van vijftien en zestien jaar opgenomen vanwege extreme dronkenschap. Ze hadden alcoholpromillages in hun bloed van 2,7 en 2,8. Automobilisten mogen bij een promillage van 0,5 niet meer rijden. De vier patiënten krijgen extra vocht toegediend. Het drankgebruik onder jonge kinderen neemt de laatste jaren toe, blijkt uit onderzoeken. Het Delftse ziekenhuis behandelde vóór 2000 ongeveer een kind in de twee jaar voor excessief drankgebruik. In 2007 waren het er 25.