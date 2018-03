Verhagen: vaker los van NAVO, VN

Nederland moet in zijn internationale politiek meer zelf op zoek gaan naar bondgenoten en niet langer louter vertrouwen op samenwerkingsverbanden zoals de NAVO, Europese Unie en de VN. Deze belangrijke wijziging van het traditionele Nederlandse beleid kondigde minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) vanmiddag aan in een toespraak voor de Universiteit Leiden ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar.

Volgens Verhagen moet Nederland blijven inzetten op zogeheten „multilaterale kaders” zoals de Verenigde Naties. Maar hij zei ook „niet alleen idealistisch maar ook realistisch te zijn”. Dit realisme betekent dat Nederland de „bilaterale samenwerking moet intensiveren”. Het gaat behalve om economie en energie ook om politieke en militaire samenwerking tussen Nederland en zelf gekozen andere landen, aldus Verhagen.

Tot nu toe volgde Nederland altijd een koers die vooral was gericht op samenwerking in EU en NAVO-verband. Dat blijft het uitgangspunt, maar de ontwikkelingen van de laatste tijd, zoals bijvoorbeeld de crisis rondom Georgië, hebben volgens Verhagen duidelijk gemaakt dat het voor Nederland belangrijk is gelijkgezinden in de wereld op te zoeken.

Daarnaast zal de Europese Unie volgens Verhagen los van de NAVO meer moeten investeren in een eigen Europees veiligheids- en defensiebeleid. Ook is hier sprake van een ander geluid, want tot nu toe wilde Nederland vooral langs de lijn van de NAVO opereren. Nu zegt Verhagen dat Europa in militair opzicht „zelfstandig” moet kunnen optreden. Dit heeft in zijn ogen als „logische consequentie” dat Nederland in de toekomst ook meer geld zal moeten uitgeven aan Defensie.

Opinie: pagina 7