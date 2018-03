Verdachte aanslag Filippijnen opgepakt

Manila. Een van de hoofdverdachten van de zwaarste aanslag ooit in de Filippijnen is opgepakt in Bahrein en uitgeleverd aan Manila. Dat hebben de autoriteiten in Manila bevestigd. Ruben Pestano Lavilla junior (35) werd gezocht wegens betrokkenheid bij de bomaanslag op een veerboot in de baai van Manila in 2004, waarbij 116 mensen omkwamen. Hij wordt beschouwd als het brein achter de groepering van extremistische moslims die gelieerd is aan Al-Qaeda.