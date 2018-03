Venetië is te gevoelig voor het grote gebaar

Ahaa! Overal in de zaal gaat bij de kijkers tegelijkertijd het licht op. Ahaa, dus zij is de dóchter van… The Burning Plain, het regiedebuut van de Mexicaan Guillermo Arriaga, die in première ging op het filmfestival van Venetië, is een film voor puzzelaars. Hier een stukje, daar een stukje en langzaam wordt het hele plaatje duidelijk, tot werkelijk íedereen het állemaal snapt. De scriptschrijver van de arthouse-successen Amores Perros, 21 Grams en Babel houdt niet van losse eindjes. In zijn verhalen veroorzaakt hij eerst een heleboel verwarring tussen een heleboel personages, om die aan het eind ervan keurig te hebben opgelost, tot het allerkleinste raadseltje aan toe.

Voor wie ervan houdt, levert het meeslepende films op. Arriaga wekt de grootst mogelijke thema’s – dood, liefde, ziekte, overspel, haat, schuldgevoel – op met krachtige scènes en beelden: een neerstortend vliegtuig, een brandende caravan en niet te vergeten een spiernaakte Charlize Theron. Wie er niet van houdt, ziet al te goed de schrijver in de weer met Post-It papiertjes op een groot schema.

Maar The Burning Plain, Arriaga’s regiedebuut, is halverwege de competitie om de Gouden Leeuw wel een van de weinige films die regelmatig worden genoemd in het rijtje ‘om te onthouden’. Dat zegt veel over de povere kwaliteit van het hoofdprogramma. Jerichow van Christian Petzold viel tegen, Achilles en de schildpad – favoriet bij de Italiaanse pers - van Takeshi Kitano is amusant, maar heeft nooit de kracht van het eerdere werk van de regisseur die sinds Zatoichi in 2004 Venetië opende, geen overtuigende film meer heeft gepresenteerd. De Italiaanse films druipen van het sentiment.

Het is veelzeggend dat er in de competitie – op de bezielde tekenfilm Ponyo on the Cliff van Hayao Miyazaki na – tot nog toe geen film te zien is geweest waar dood en verderf géén rol in speelden. Kennelijk zijn festivaldirecteur Marco Müller en zijn staf gevoelig voor het grote gebaar.

Gelukkig zijn er ook minder theatrale films te zien op de 65ste editie van Venetië. Die zitten vooral in het bijprogramma Orizzonti (horizons) en in de zogeheten Giornate degli Autori (dagen van de auteurs) die elk jaar naast het grote festival worden georganiseerd. In Orizzonti viel vooral Zero Bridge van Tariq Tapa op, in de Giornate Hooked van Adrian Sitaru. Beide debutanten hebben nadrukkelijk gekozen voor klein drama, met weinig hoofdpersonen. Dat is deels verklaarbaar uit een gebrek aan financiële middelen. Maar het is ook een keuze van zelfbewuste filmmakers, die vertrouwen op de kracht van hun verhaal, hun mise-en-sène en hun cameraman. Ze gebruiken geen of nauwelijks muziek, iets dat voor Italiaanse regisseurs kennelijk onvoorstelbaar roekeloos is; de Italiaanse producties zijn ingevet met piano en violen.

Beide filmers beperken zich tot drie protagonisten die elkaar op een ,,superspeciale dag’’, zoals een van hen in Hooked iets te vaak zegt, in een wonderlijke houdgreep nemen. In Zero Bridge trotseert een schooljongen zijn strenge oom en verraadt hij een vriendin. Alles om maar weg te komen uit de deelstaat Kashmir, die door zowel Pakistan als India wordt opgeëist. Maar het ziet er niet naar uit dat hij ooit de brug naar India daadwerkelijk zal oversteken.

Hooked is minder sociologisch, meer psychologisch. Een man en zijn minnares gaan picknicken. Onderweg rijden ze een piepjonge prostituee aan. Ze denken dat ze dood is en willen het meisje al begraven in het bos, als ze ineens bijkomt. Hun schuldgevoel dwingt hen haar mee te nemen. Op het idyllische picknickplekje aan de rivier blijkt het meisje over manipulatieve gaven te beschikken die alles tussen man en minnares op scherp zet.

Sitaru draaide zijn film consequent uit het standpunt van zijn protagonisten, wat de intensiteit van zijn kleine drama sterk vergroot. Hooked is de beste film die tot nog toe in Venetië te zien was.