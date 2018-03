Beachvolleyballers Richard Schuil en Reinder Nummerdor hebben gisteren voor de tweede keer de Nederlandse titel behaald. Het duo won in de finale in twee sets van Bram Ronnes en Emiel Boersma. Beide koppels vertegenwoordigden Nederland ook op de Zomerspelen.

Hoe blij zijn jullie met deze zege?

Richard Schuil: „Het is fijn dat we inderdaad gewonnen hebben. En dat voor de tweede keer in de drie jaar dat we aan beachvolleybal doen. Iedereen verwachtte van ons dat wij wel even kampioen zouden worden, daardoor was de druk wel hoog. We hebben alle wedstrijden vrij makkelijk gewonnen. Wedstrijden tegen Ronnes en Boersma zijn normaal gesproken wat moeilijker maar ook dat kostte deze keer niet veel moeite. Maar veel emotie was er niet bij deze titel. We zijn toch nog teleurgesteld over de Spelen.”

Rebekka Kadijk en Merel Mooren deden niet mee aan het NK omdat zij na ‘Peking’ te weinig tijd hadden om zich voor te bereiden. Hadden jullie daar geen last van?

„Wij hebben ons helemaal niet voorbereid. We hebben niet getraind, na de Spelen waren we er een beetje klaar mee. We hadden in China medaillekansen aangezien we op de vierde plaats van de wereldranglijst staan. Dat we daar in de kwartfinale werden uitgeschakeld was onze eigen schuld. Normaal gesproken winnen we van dat [Braziliaans-Georgisch] koppel, maar op de Spelen hebben we het laten liggen. Maar het was een grote teleurstelling. Daardoor stond ons hoofd echt niet naar trainen.”

Gaan jullie voor de komende toernooien wel weer trainen?

„We spelen dit seizoen nog vier toernooien, twee in september en twee in oktober. Ik ga deze week naar Italië want daar woont mijn vriendin. Vanaf daar vlieg ik naar Engeland, waar het eerste toernooi is. Reinder vertrekt wel vanuit Nederland. Echt trainen is er dus niet bij. We bereiden ons individueel dus maar een beetje voor.”