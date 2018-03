Vandaag laatste kans op een nieuwe voetballer

Vandaag om middernacht sluit de transfermarkt. Afgelopen weekeinde veranderde nog menig voetballer van club, hoewel echt grote transfers uitbleven.

Borussia Mönchengladbach neemt Michael Bradley van Heerenveen over. Dat meldde de nieuwkomer in de Bundesliga gisteren op de eigen website. De Amerikaanse international ondergaat vandaag een medische keuring in Duitsland. Als die naar wens verloopt staat niets een overgang in de weg, zegt technisch directeur Christian Ziege van Borussia.

Volgens vi.nl, de website van weekblad Voetbal International, heeft Heerenveen al een vervanger voor Bradley. De Finse middenvelder Mika Värynen zou weer terugkeren bij de club. Volgens de site hebben Heerenveen en PSV, de huidige club van Värynen, al overeenstemming bereikt over de transfer. Ook Thomas Prager verlaat SC Heerenveen. De 22-jarige middenvelder keert terug naar zijn geboorteland Oostenrijk en zet zijn loopbaan voort bij de tweededivisieclub LASK Linz.

West Bromwich Albion heeft zich bij AZ gemeld voor Ryan Donk. De verdediger was gisteren in Engeland voor contractonderhandelingen, zo liet een woordvoerder van AZ weten. Donk wordt mogelijk verhuurd aan de club uit de Premier League. Hij ontbrak gisteren in de selectie van AZ voor de competitiewedstrijd tegen NAC (1-2). AZ nam Donk twee jaar geleden over van RKC Waalwijk. West Bromwich Albion versterkte zich eerder met jeugdinternational Gianni Zuiverloon (SC Heerenveen) en Jonas Olsson, de Zweedse verdediger van NEC.

Ajax en Nicolae Mitea hebben besloten het contract tussen beide partijen per direct te ontbinden. De Roemeense vleugelaanvaller kampte in Amsterdam veelvuldig met blessures. Ook Lucian Sanmartean en zijn club FC Utrecht hebben de samenwerking met onmiddellijke ingang beëindigd. De 28-jarige Roemeen leverde zijn contract in nadat het hem niet was gelukt weer 100 procent fit te worden.

Co Adriaanse heeft weer een oude bekende naar Red Bull Salzburg gehaald. In navolging van Robin Nelisse en Barry Opdam tekende vrijdag Kevin Bobson (27) een contract bij de Oostenrijkse club. De linkerspits komt transfervrij over van NEC.

De overgang van de Russische aanvaller Roman Pavljoetsjenko van Spartak Moskou naar Tottenham Hotspur is afgerond. Hamburger SV heeft zich versterkt met de Braziliaanse middenvelder Thiago Neves. De Duitse Bundesligaclub betaalt voor de 23-jarige international ruim 9 miljoen euro, een record in de clubgeschiedenis. (ANP)