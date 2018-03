Van den Ende in zee met De Leeuw

Rotterdam, 1 sept. Joop van den Ende gaat in zee met Paul de Leeuw. Met zijn investeringsmaatschappij Van den Ende & Deitmers zal hij een belang van 50 procent nemen in het productiebedrijf van De Leeuw. Dat maakte de theaterproducent gisteravond bekend in het televisieprogramma Zomergasten. Het is de bedoeling, zei Van den Ende, dat met de investeringen Paul de Leeuw zijn activiteiten buiten Nederland kan gaan uitbouwen. Behalve tv-presentator is Paul de Leeuw ook eigenaar van een productiemaatschappij en een televisiestudio in Almere.