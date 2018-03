Van Dam wint Japanse klasse

Autocoureur Carlo van Dam heeft zaterdag op het circuit van Fuji de titel in het Japanse Formule 3-kampioenschap gewonnen. Van Dam, die rijdt voor TOM’s Toyota, kwam zaterdag op een puntentotaal van 263, zijn naaste concurrent Takuto Iguchi staat met nog drie races te gaan op 177 punten. Het betekende de tweede titel op rij voor de22-jarige Nederlander. Vorig jaar won hij het Duits Formule 3-kampioenschap. Van Dam werd op 15-jarige leeftijd opgenomen in het ontwikkelingsprogramma van de formule 1-renstal van Renault. Daar maakt hij inmiddels geen deel meer van uit.

Robert Doornbos, die in de Superleague rijdt voor voetbalclub AC Milan, viel gisteren in de eerste race in deze nieuwe raceklasse op Donington Park in Engeland uit doordat zijn motor stuk ging. Zijn auto kon niet op tijd worden gerepareerd voor de tweede race. Daardoor staat hij na het eerste raceweekeinde op de laatste plaats in het klassement. Yelmer Buurman, die uitkomt voor PSV, deed het beter. Hij werd vierde in de openingsrace. In de tweede race eindigde hij als achtste, daardoor staat hij op de zesde plaats in het klassement. Het Chinese raceteam FC Beijing Gu’Aon gaat het eerste raceweekeinde aan de leiding.

De Nederlander Giedo van der Garde leidt met nog drie raceweekeinden te gaan in de Renault World Series. Dit weekeinde sloot hij races op de Nürburgring af als tweede en achtste. Gisteren startte Van der Garde vanaf poleposition, maar het ging mis bij een pitstop, waardoor hij zijn leidende positie in de race verspeelde. Van der Garde leidt het klassement met 113 punten, de Fransman Julien Jousse volgt met 65 punten.

Renger van der Zande is gisteren opgeklommen naar de derde plaats in het klassement van de Formule 3 Euroseries. Van der Zande, die rijdt in een Dallara Mercedes, werd derde op het circuit van Brands Hatch nadat hij zaterdag als zesde was geëindigd. De race van zaterdag werd gewonnen door de Duitser Nico Hülkeberg. Een dag later zegevierde de Fransman Franck Maillieux. Hülkeberg leidt het klassement met 61 punten, Van der Zande staat derde met 37.

SEAT-coureur Tom Coronel is gisteren als tweede geëindigd in de tweede race voor het FIA WTCC op Oschersleben. Voor de Nederlander was dit zijn beste resultaat van het seizoen tot nu toe. Eerder op de dag had Coronel de eerste race op Oschersleben als zevende afgesloten, waarmee hij in het weekeinde in totaal tien punten voor het kampioenschap scoorde. Daardoor staat hij met 24 punten op de veertiende plek in het klassement.