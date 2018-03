Valverde wint opnieuw sprint bergop

Als de laatste meters tot de finish omhoog lopen en Alejandro Valverde rijdt mee, dan staat de winnaar van een wielerwedstrijd dit jaar vrijwel vast. In de tweede rit van de Ronde van Spanje won de kopman van Caisse d’Epargne gisteren op een licht bergop lopend parcours de sprint van het peloton. Hij nam dankzij bonificatieseconden de leiding in het algemeen klassement over van Filippo Pozzato. De Italiaan had met zijn ploeg Liquigas zaterdag de eerste rit, een ploegentijdrit, gewonnen. De Raboploeg, met de in een grote ronde debuterende kopman Robert Gesink, eindigde als zevende.

Valverde versloeg in de 176 kilometer lange rit van Granada naar Jaén de Italiaanse klassiekerspecialisten Davide Rebellin en Alessandro Ballan. Hoezeer Vueltadirecteur Victor Cordero ook rekent op nieuwe gezichten in zijn ‘ronde van de hoop’, de eerste drie van gisteren zijn al jaren vertrouwde namen in een eindsprint bergop. Valverde (28) won dit jaar al Luik-Bastenaken-Luik, een rit in de Dauphiné Libéré en twee ritten in de Ronde van Frankrijk.

Op de eerste dag van de Tour deklasseerde de Spaanse kampioen in Plumelec de concurrentie en veroverde de gele leiderstrui. Na diskwalificatie van ritwinnaar Riccardo Ricco (betrapt op doping) kreeg hij later ook de bergrit naar Super-Besse op zijn naam geschreven. Alleen op de Olympische Spelen kon El Imbatido (de onverslaanbare) zijn specialiteit als afmaker bergop niet waarmaken, hoewel hij de week ervoor topvorm had getoond met winst in de Clasica San Sebastian.

Met zijn fraaie zeges in 2008 zette Valverde een streep onder de crisis waarin hij vorig jaar belandde. De internationale wielerunie (UCI) wilde hem uitsluiten van deelname aan het WK van Stuttgart vanwege vermeende betrokkenheid bij het Spaanse dopingschandaal Operacion Puerto. Gesteund door de Spaanse bond vocht de renner de beslissing met succes aan bij het internationaal sporttribunaal CAS. Na zijn klassiekerzege in Luik sprak dit jaar ook Tourorganisator ASO zich uit vóór Valverde.

Toch kon de 1.78 lange en 61 kilo lichte renner zijn rol als topfavoriet in de Tour niet waarmaken. In de aanloop toonde hij progressie als tijdrijder en won hij de Dauphiné. Maar insiders als Rabotrainer Louis Delahaye zagen al na zijn winst in de eerste Tourrit dat hij zo afgetraind was dat het bijna onmogelijk zou zijn om die topvorm drie weken vast te houden. In de Pyreneeën verloor Valverde, die in 2005 in de eerste bergrit van de Tour zelfs Lance Armstrong de baas was, veel terrein om zich pas in de laatste week in de Alpen enigszins te herstellen.

Ook in de Vuelta (waarin hij in 2006 tweede werd) is het eindklassement niet zijn hoofddoel, verklaarde Valverde gisteren met de goudkleurige leiderstrui om de schouders. Naar eigen zeggen is hij moe na een zwaar seizoen. „We bekijken het van dag tot dag, eerst eens zien hoe ik het er woensdag in de tijdrit van af breng.”

Na de individuele tijdrit over 42,5 kilometer treffen de favorieten elkaar komend weekeinde in twee zware Pyreneeënritten. Tot nu toe zijn de verschillen in het klassement gering. De Italiaanse ploeg Liquigas was zaterdag in de korte ploegentijdrit (7,7 kilometer) acht seconden sneller dan het Baskische Euskaltel. Rabobank moest dertien tellen toegeven. De Nederlandse ploeg bleef daarmee Astana met topfavoriet Alberto Contador nipt voor. Ploegleider Erik Dekker toonde zich tevreden. „De wegen waren spekglad van de olie. Andere ploegen hebben met valpartijen te maken gekregen, maar dat is ons gelukkig bespaard gebleven.”

Contador is naar de Vuelta gekomen met als doel de eerste Spanjaard te worden die alle drie de grote ronden wint. Vorig jaar won hij na de uitsluiting van Michael Rasmussen de Tour, dit jaar de Giro. In de Tour was Astana nu niet welkom, onder meer vanwege het dopingschandaal in de ploeg in de editie van 2007.