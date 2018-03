Studenten mogen best meer betalen voor excellent onderwijs. Dat stelt collegevoorzitter Karel van der Toorn van de Universiteit van Amsterdam vanmiddag in zijn speech ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar. „Wie vasthoudt aan het taboe op een hogere prijs voor hoger onderwijs legt zich neer bij de middelmaat”, aldus Van der Toorn.

De kwaliteit van het hoger onderwijs, en hoe die te verhogen, is ook een centraal thema in de andere speeches tijdens de opening van het academisch jaar. Zo wil rector Hans van Duijn van de Technische Universiteit Eindhoven volgend jaar een „excellentieprogramma voor de beste bachelorstudenten” starten. De Vrije Universiteit zet in op „kleinschaligheid en intensiever contact tussen docenten en studenten”. Rector Hans Schoof van de Universiteit Utrecht bekritiseert de vele visitatiecommissies, die in zijn ogen „geld- en tijdverslindend” zijn.

Het belang van internationalisering is een ander onderwerp dat in veel toespraken wordt genoemd. Collegevoorzitter Jan Willem Oosterwijk van de Erasmus Universiteit Rotterdam wil een „international classroom”, waarin iedere student een deel van de studiepunten haalt aan een buitenlandse universiteit. Ook de Radboud Universiteit in Nijmegen propageert studeren in het buitenland.

Collegevoorzitter Hein van Oorschot van de Universiteit van Tilburg hekelt de „typisch Nederlandse ziekte van kortzichtigheid” die in zijn visie wordt tentoongespreid door partijen als SP, Trots op Nederland en PVV. Zijn collega Jo Ritzen van de Universiteit Maastricht bepleit een model van „brain circulation”, waarbij zo veel mogelijk buitenlandse studenten naar Nederland moeten komen.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Rector

In het bericht UvA: laat student kwaliteit betalen (1 september, pagina 3) wordt rector Hans Schoof van de Universiteit Utrecht genoemd. Hij heet Hans Stoof.