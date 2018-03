Uitstel van executie

Het is weer ramadan. In de islamitische wereld gingen vannacht jongemannen langs de huizen met de kreet ‘Sta op, je moet nog eten voor de zon opgaat!’ Ramadan, de vastenmaand, is het hoogtepunt van het islamitische jaar. De gelovigen zien tijdens zonne-uren af van eten, drinken, roken en seks en proberen hun emoties de baas te blijven. Zo wissen ze de zonden van een jaar uit en keren ze terug tot de onschuldige staat waarin ze zijn geboren (de islam kent geen erfzonde). Die vergeving is geen automatisme. God vergeeft een vastende moslim de zonden die hij tegenover Hem heeft begaan, maar wat die zijn medemensen heeft aangedaan, moeten zíj eerst vergeven voordat God kwijtschelding verleent.

Op Nusakambangan, een gevangeniseiland voor de zuidkust van Java, wachten drie Indonesiërs op hun executie: Amrozi bin Nurhasyim (45), zijn oudere broer Ali Ghufron (48) en Abdul Azis alias Imam Samudra (39). Zij zijn ter dood veroordeeld voor de bomaanslagen in 2002 op twee disco’s in Kuta, Bali, waarbij 200 mensen omkwamen. Ze hebben nooit een spoor van spijt getoond en de doodstraf is tot tweemaal toe door een hogere rechter bevestigd. Het vonnis zou aanvankelijk op 23 augustus zijn voltrokken, maar toen waren de processtukken van het laatste beroep nog niet binnen. De procureur-generaal besloot de executie over de vastenmaand heen te tillen. Waarom? Om de drie ‘in staat te stellen nog eenmaal te vasten en vasteneinde te vieren’. Een executie in de ramadan lijkt de autoriteiten minder kies, of onverstandig gezien de gevoeligheden bij het islamitische publiek.

Krijgen de Balibombers de kans ‘terug te keren tot de reine staat van hun geboorte’? Dat vereist vergeving door de medemens, en de familieleden van de slachtoffers gaven daar tijdens het proces geen blijk van. De autoriteiten vergeven hen ook niet. Europese regeringen hebben aangedrongen op herziening van het doodvonnis, maar de Indonesiërs zullen daar niet aan toegeven; de drie worden nog dit jaar geëxecuteerd. Toch denken de bommenleggers dat ze door hun terreurdaad (zij zeggen: jihad) in de hemel komen en eisen een ‘islamitische executie’. Het vuurpeloton, de standaardprocedure, vinden ze niks, ze willen onthoofd worden.