tv andere aanraders

Hoe word ik mama (in Amsterdam-Zuid)RTL5, 21.25-21.55u.

Bridget Maasland is zwanger. En bouwt daar maar meteen een tv-programma omheen. Ze stort zich in de wonderlijke wereld van de bakfietsen en augurken en krijgt tips van andere supermama’s. De Piet Hein Eek-commode staat klaar op de enorme speelzolder.

Holland SportNed.3, 20.25-21.30u.

Wilfried de Jong presenteert deze serie van Holland Sport voor het eerst in zijn eentje. Met veel vertrouwde onderdelen als het fietsspel en de Petje Op Petje Af Quiz. De eerste uitzending staat helemaal in het teken van Pieter van den Hoogenband en de hoogte- en dieptepunten van zijn carrière.

Private PracticeNet5, 20.30-21.25u.

Spin-off van de populaire ziekenhuisserie Grey’s Anatomy. In de VS trok het eerste seizoen van Private Practice gemiddeld meer kijkers dan het derde seizoen van de oorspronkelijke serie. Addison Montgomery (Kate Walsh), de ex van dokter McDreamy, besluit het ziekenhuis van Seattle achter zich te laten en opnieuw te beginnen in het Oceanside Wellness Center, een chique privékliniek in Los Angeles. Terwijl ze probeert haar privéproblemen achter zich te laten, ontdekt ze al snel dat haar nieuwe collega’s met hun eigen levensvragen worstelen. Addisons eerste patiënte is een 17-jarig meisje, dat niemand heeft verteld dat ze zwanger is, totdat ze moet bevallen.