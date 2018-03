Triatlete Van Vlerken op derde plek bij WK

ALMERE. De Nederlandse triatlete Yvonne van Vlerken is gisteren bij de WK triatlon lange afstand in Almere als derde geëindigd. De wereldtitel ging naar Chrissie Wellington. De Britse won de wedstrijd over 4 kilometer zwemmen, 120 kilometer fietsen en 30 kilometer hardlopen in een tijd van 6 uur, 12 minuten en 44 seconden. Bij de mannen prolongeerde de Fransman Julien Loy (32) zijn wereldtitel in een tijd van 5 uur, 43 minuten en 22 seconden. Beste Nederlander was Huib Rost (elfde).