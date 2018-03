Toerist en expat tegelijk in eigen land

Jan Benjamin

Nederlanders doen vaak lacherig over Amerikanen, zegt Max Westerman. Over Paris Hilton en de obsessie met beroemdheden. Over godsdienstbeleving en de conservatieve achterban van president Bush. Maar Nederlanders zijn in veel opzichten hetzelfde. „Kijk naar alle tv-programma’s met bekende Nederlanders”, zegt de oud-correspondent voor RTL Nieuws in de Verenigde Staten. „En Nederland heeft zijn eigen conservatief-religieuze regio, de bible belt.”

Westerman vertrok 25 jaar geleden naar de VS. Voor RTL Nieuws versloeg hij de aanslagen van 11 september, de orkaan Katrina en ander ‘breaking news’. Twee jaar geleden nam hij afscheid „van de items van twee minuten” en wierp zich op projecten waarin hij uitvoeriger op onderwerpen kon ingaan. Eerst een boek over zijn correspondentschap, vanaf vanavond een tv-programma voor de KRO.

In Westermans Nieuwe Wereld herintegreert hij in Nederland. In een serie van tien delen maakt hij reportages over bijzondere plekken in Nederland. Hij is toerist, expat en „pseudo-allochtoon” tegelijk. Zo houdt hij Nederlanders een spiegel voor. „Het is een redelijk persoonlijk programma. Het is mijn verwondering, mijn herontdekking van Nederland.”

Westerman gaat niet op zoek naar dé Nederlandse identiteit, want „die bestaat niet”. „Dat hebben Nederlanders gemeen met Amerikanen. Ook dé Amerikaan bestaat niet. Ze komen uit alle werelddelen. Wel kun je zeggen dat de Nederlander sterk individualistisch is. Die mentaliteit, die ondernemingsgeest, hebben wij aan Amerikanen helpen overbrengen. Wij hebben veel gemeen.”

Als correspondent versloeg hij de verkiezingsrace tussen George W. Bush en Al Gore, met als climax de hertelling in Florida. De strijd tussen John McCain en Barack Obama belooft ook erg spannend te worden. Mist hij het nieuws? „Dat valt wel mee. Ik heb het altijd al heel erg leuk gevonden om andersoortige programma’s te maken. Noem het items met enig journalistiek entertainment. Een goed verhaal op een goede manier vertellen. Dat probeer ik nu ook.”

Deze verkiezingscampagne kende tot nu toe al vele nieuwe vormen van mediagebruik: YouTube en CNN organiseerden samen debatten met kandidaten. Ook de rol van traditionele nieuwsprogramma’s is veranderd. „Zij hebben de afgelopen jaren de helft van hun kijkers verloren”, zegt Westerman. „De toekomst is aan nieuws met smoel, met persoonlijkheid. Het beste voorbeeld is The Daily Show van Jon Stewart, een veel betere nieuwsuitzending dan het gewone nieuws. The New York Times schreef laatst niet voor niets over Stewart als, mogelijk, de meest vertrouwde man in de VS.”

Westerman stoort zich niet aan de vermenging van feiten en meningen in The Daily Show. Hij zou graag een Nederlandse versie zien. „Maar dan niet met de grappen en grollen van De Nieuwste Show van BNN (inmiddels gesneuveld, red.), dat gebaseerd was op The Daily Show. Het gaat om scherp satirisch commentaar op het nieuws dat door alle hypocrisie heen prikt. The Daily Show zond laatst een reactie uit van president Bush op de Russische aanval op Georgië. Hij vond het verwerpelijk dat het ene land zo maar het andere land was binnengevallen.”

Westermans Nieuwe Wereld. Vanavond, Ned. 3, 21.25 uur.