Tip voor Duyvendak

Het verbaast mij een beetje dat veel mensen achteraf blij zijn dat we naar aanleiding van illegale acties in de jaren tachtig nu geen kernenergie hebben. Ik heb niet alleen moeite met de methode, maar ook op het standpunt valt wat af te dingen. Wij zijn in Europa behoorlijk afhankelijk van buitenlandse energie. De OPEC-landen die ons olie leveren hebben niet allemaal even vriendelijke regimes, en voor ons gas moet Europa Rusland vriendelijk aankijken. Hoe kan een land dat vroeger arm was eigenlijk zo`n onnodige oorlog betalen? Aangezien meneer Duyvendak nu wat meer vrije tijd heeft, is dat misschien een leuk onderwerp voor een nieuw boek.