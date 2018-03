`The Dark Knight` passeert in VS grens half miljard

Los Angeles, 1 sept. De nieuwe Batman-film The Dark Knight heeft in de Verenigde Staten de omzetgrens van een half miljard dollar gepasseerd. Na Titanic (1997) is het de tweede film in de geschiedenis die in de VS zoveel geld opbrengt. Titanic, die uiteindelijk 600 miljoen dollar opbracht, deed er echter veertien weken over, en The Dark Knight zeven weken. De film draait nog in 3.000 Amerikaanse bioscopen, dus de verwachting is dat de film uiteindelijk meer zal opbrengen dan Titanic. Wereldwijd zit de film van regisseur Christopher Nolan inmiddels op een omzet van 900 miljoen dollar. In The Dark Knight bestrijdt superheld Batman de demonische crimineel The Joker, gespeeld door de in januari plotseling overleden acteur Heath Ledger.