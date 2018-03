Thaise premier weigert aftreden

Een oplossing voor de politieke crisis in Thailand is nog niet in zicht op de zevende dag van de bezetting van overheidsgebouwen in Bangkok. Een elf uur durend spoeddebat in het parlement leverde gisteren niets op.

Gisteren zei premier Samak in zijn wekelijkse rede aan de natie dat hij niet zal toegeven aan de druk van de Volksalliantie voor Democratie (PAD), die al sinds mei demonstreert om zijn aftreden te forceren. Maar nog altijd kamperen duizenden demonstranten rond zijn kantoor. Een van de leiders, Pibhop Dhongchai, zei vandaag tijdens een gesprek op het bezette terrein dat zijn aanhangers zullen blijven tot Samak aftreedt en zijn partij, de Partij van de Volksmacht (PPP), wordt opgeheven. Sympathisanten bij nutsbedrijven zeiden dat ze de druk op Samak willen opvoeren door de water- en elektriciteitsvoorziening aan overheidsgebouwen stop te zetten.

Waarnemers vrezen dat de kans op een gewelddadige ontknoping groeit naarmate de bezetting langer duurt. Australië, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben hun burgers opgeroepen voorzichtig te zijn met reizen naar Thailand. Tot nu toe heeft Samak de politie opgedragen terughoudend te zijn.

De PAD wil Samak afzetten omdat zij hem ziet als een marionet van voormalig premier Thaksin, die zij beschuldigt van corruptie en schending van de mensenrechten. Thaksin, nog altijd zeer geliefd bij het armere deel van Thailand, werd in 2006 door het leger afgezet, met hulp van de PAD. Maar bij de verkiezingen eind vorig jaar koos een meerderheid van Thailand opnieuw voor de medestanders van Thaksin, onder leiding van Samak. PAD-leider Dhongchai zei vanochtend dat als een eventuele nieuwe premier ook Thaksin steunt, de PAD deze ook zal bevechten.

De treinstakingen gingen afgelopen weekeinde door, waardoor het zevenkoppig spporwegbestuur zich vandaag genoodzaakt zag op te stappen. De vliegvelden van de toeristenplaatsen Phuket en Krabi, die waren gesloten door demonstranten, zijn weer open. Gisternacht rond 1 uur was er een kleine explosie rond het bezette terrein. Niemand raakte gewond.